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Трагедия на заводе в Грузии – погиб один человек
Трагедия на заводе в Грузии – погиб один человек
Следствие ведется по факту нарушения строительных норм или безопасности во время ведения других работ 18.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-18T12:20+0400
2022-11-18T12:20+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Строительные леса обрушились на территории завода "Азот" в городе Рустави (регион Квемо Картли), в результате чего погиб один и пострадали двое человек, сообщает телекомпания "Рустави 2".Пострадавших доставили в клинику.О других деталях происшествия пока не сообщается. В эти минуты на месте трагедии работают следователи.Следствие ведется по факту нарушения строительных норм или безопасности во время ведения других работ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, рустави, квемо картли
Трагедия на заводе в Грузии – погиб один человек
12:20 18.11.2022 (обновлено: 12:27 18.11.2022)
Следствие ведется по факту нарушения строительных норм или безопасности во время ведения других работ
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Строительные леса обрушились на территории завода "Азот" в городе Рустави (регион Квемо Картли), в результате чего погиб один и пострадали двое человек, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Пострадавших доставили в клинику.
О других деталях происшествия пока не сообщается. В эти минуты на месте трагедии работают следователи.
Следствие ведется по факту нарушения строительных норм или безопасности во время ведения других работ.