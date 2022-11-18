https://sputnik-georgia.ru/20221118/tragediya-na-zavode-v-gruzii---pogib-odin-chelovek-272277663.html

Трагедия на заводе в Грузии – погиб один человек

Трагедия на заводе в Грузии – погиб один человек

Следствие ведется по факту нарушения строительных норм или безопасности во время ведения других работ 18.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Строительные леса обрушились на территории завода "Азот" в городе Рустави (регион Квемо Картли), в результате чего погиб один и пострадали двое человек, сообщает телекомпания "Рустави 2".Пострадавших доставили в клинику.О других деталях происшествия пока не сообщается. В эти минуты на месте трагедии работают следователи.Следствие ведется по факту нарушения строительных норм или безопасности во время ведения других работ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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