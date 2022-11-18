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Twitter временно закрыл офисы из-за массовых увольнений
Twitter временно закрыл офисы из-за массовых увольнений
Решение принято из-за опасений саботажа со стороны некоторых сотрудников 18.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-18T11:26+0400
2022-11-18T11:26+0400
2022-11-18T11:26+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Американский сервис микроблогов и социальная сеть Twitter, которую недавно купил бизнесмен Илон Маск, закрыла свои офисы на фоне массовых увольнений, пишет портал Business Insider.Решение принято из-за опасений саботажа со стороны некоторых сотрудников. Всех сотрудников попросили покинуть офисы. Предположительно, вернуться на рабочие места они смогут лишь 21 ноября.Такие меры предпринимались и во время первой волны сокращений в компании после ее приобретения Маском, пишет издание.Известно, что сотни сотрудников Twitter уволились после заявления нового владельца платформы о том, что в скором будущем социальная сеть станет "чрезвычайно хардкорной". Они решили уйти из компании, предпочтя трехмесячное пособие переработкам.Напомним, в конце октября Маск завершил сделку по покупке Twitter. Предприниматель объяснил решение о покупке желанием помочь человечеству. Он отметил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере. Вскоре бизнесмен уволил почти половину сотрудников компании и запретил оставшимся работать удаленно. Кроме того, он задумался от отмене бесплатного питания для работников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
twitter, новости, в мире, илон маск
twitter, новости, в мире, илон маск
Twitter временно закрыл офисы из-за массовых увольнений
Решение принято из-за опасений саботажа со стороны некоторых сотрудников
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik.
Американский сервис микроблогов и социальная сеть Twitter, которую недавно купил бизнесмен Илон Маск, закрыла свои офисы на фоне массовых увольнений, пишет портал Business Insider
.
Решение принято из-за опасений саботажа со стороны некоторых сотрудников. Всех сотрудников попросили покинуть офисы. Предположительно, вернуться на рабочие места они смогут лишь 21 ноября.
"Для того, чтобы обеспечить безопасность каждого работника, а также систем Twitter и данных пользователей наши офисы будут временно закрыты, проход по пропускам будет приостановлен", — говорится в письмах, разосланных компанией.
Такие меры предпринимались и во время первой волны сокращений в компании после ее приобретения Маском, пишет издание.
Известно, что сотни сотрудников Twitter уволились после заявления нового владельца платформы о том, что в скором будущем социальная сеть станет "чрезвычайно хардкорной". Они решили уйти из компании, предпочтя трехмесячное пособие переработкам.
Напомним, в конце октября Маск завершил сделку по покупке Twitter. Предприниматель объяснил решение о покупке желанием помочь человечеству. Он отметил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере. Вскоре бизнесмен уволил почти половину сотрудников компании и запретил оставшимся работать удаленно. Кроме того, он задумался от отмене бесплатного питания для работников.