https://sputnik-georgia.ru/20221118/twitter-vremenno-zakryl-ofisy-iz-za-massovykh-uvolneniy-272275513.html

Twitter временно закрыл офисы из-за массовых увольнений

Twitter временно закрыл офисы из-за массовых увольнений

Решение принято из-за опасений саботажа со стороны некоторых сотрудников 18.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Американский сервис микроблогов и социальная сеть Twitter, которую недавно купил бизнесмен Илон Маск, закрыла свои офисы на фоне массовых увольнений, пишет портал Business Insider.Решение принято из-за опасений саботажа со стороны некоторых сотрудников. Всех сотрудников попросили покинуть офисы. Предположительно, вернуться на рабочие места они смогут лишь 21 ноября.Такие меры предпринимались и во время первой волны сокращений в компании после ее приобретения Маском, пишет издание.Известно, что сотни сотрудников Twitter уволились после заявления нового владельца платформы о том, что в скором будущем социальная сеть станет "чрезвычайно хардкорной". Они решили уйти из компании, предпочтя трехмесячное пособие переработкам.Напомним, в конце октября Маск завершил сделку по покупке Twitter. Предприниматель объяснил решение о покупке желанием помочь человечеству. Он отметил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере. Вскоре бизнесмен уволил почти половину сотрудников компании и запретил оставшимся работать удаленно. Кроме того, он задумался от отмене бесплатного питания для работников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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