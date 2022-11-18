https://sputnik-georgia.ru/20221118/ubiystvo-na-vostoke-gruzii--sud-prisyazhnykh-priznal-vinu-dvukh-iz-trekh-obvinyaemykh-272289635.html

Убийство на востоке Грузии – суд присяжных признал вину двух из трех обвиняемых

Убийство на востоке Грузии – суд присяжных признал вину двух из трех обвиняемых

Суд признал двух обвиняемых виновными по предъявленным обвинениям и приговорил их к 9 и 10 годам лишения свободы 18.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Суд присяжных на основании представленных прокуратурой доказательств признал двух человек виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим гибель человека и совершенным группой лиц, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.В результате полученных травм потерпевший скончался на месте.Всем троим было предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее причинение смерти, совершенное группой лиц", которое наказывается лишением свободы на срок от восьми до 11 лет.На основании обвинительного вердикта присяжных суд признал двух обвиняемых виновными по предъявленным обвинениям и приговорил их к 9 и 10 годам лишения свободы. Третьй обвиняемый был признан невиновным и оправдан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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