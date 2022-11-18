https://sputnik-georgia.ru/20221118/udar-po-genetike-chem-grozit-chelovechestvu-stremitelnoe-vymiranie-pchel-272273944.html

"Удар по генетике". Чем грозит человечеству стремительное вымирание пчел

"Удар по генетике". Чем грозит человечеству стремительное вымирание пчел

Продолжительность жизни медоносных пчел за полвека сократилась вдвое, установили американские ученые 18.11.2022, Sputnik Грузия

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Во всем мире, в том числе в России, популяция этих полезных насекомых сокращается. Есть ли риск полного вымирания и насколько это опасно для природы и людей — читайте в материале автора РИА Новости Николая Гурьянова.Заразная тревожностьБиологи из Университета Мэриленда случайно сделали открытие: оказывается, средняя продолжительность жизни рабочих пчел в США снижалась на протяжении 50 лет и по сравнению с 1970-ми упала с 34,3 до 17,7 дня. Углубившись в проблему, ученые выяснили, что пчелиные семьи за это время стали давать меньше меда. По мнению авторов работы, сокращение продолжительности жизни и, как выяснили ранее, численности этих насекомых "может лежать в основе многих разочарований, о которых сообщают пчеловоды"."От рабочих пчел зависит благополучие пчелиной семьи, — объясняет РИА Новости зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов. — Именно они добывают питание, строят соты, ухаживают за личинками. Чем больше рабочих пчел, тем многочисленнее семья, тем лучше она опыляет растения".Общее неблагополучие медоносных пчел по всему миру, отмеченное в ряде исследований, связывают с несколькими факторами.Сказывается изменение климата. "Потепление меняет ритмы развития пчелиных колоний, из-за чего, возможно, и сокращается продолжительность жизни. А это уже сильный удар по генетике видов и генетической устойчивости", — указывает эксперт.Федеральный научный центр пчеловодства напоминает также о том, что ухудшается ситуация с вредителями.Речь прежде всего о клеще Varroa, перебравшемся из Юго-Восточной Азии вместе с азиатскими пчелами в Европу и Америку. "Эти паразиты не только сами по себе ослабляют колонии, влияя на иммунитет, но и распространяют смертельные болезни (например, вирус деформации крыла)", — говорит пчеловод из Чувашии, автор телеграм-канала "Пчелы. Научно" Алексей Шестаков.Ухудшение иммунитета пчел объясняют и тревожностью, которая распространяется среди них все сильнее."Феромон тревоги обычно выделяют либо очень испуганные пчелы — когда защищаются, чтобы мобилизовать семью, либо больные особи, — уточняет Гомыранов. — Это воздействует на остальных, и они становятся слабее".По словам Шестакова, свет, шум, пылевое загрязнение тоже влияют.С другой стороны, ученые из Мэриленда допускают, что снижение продолжительности жизни помогает пчелиным семьям справляться с паразитами и вирусами."Патогены, которые не убивают взрослых пчел сразу, способны накапливаться в популяции, поэтому в колониях с более короткоживущими особями вирусная нагрузка слабее", — пишут они. Таким образом, селекционеры могут непреднамеренно выбирать такие колонии, поскольку те кажутся более здоровыми."Общество изменилось"Еще один негативный фактор — пестициды, которыми обрабатывают поля. Так, в России увеличивают посевы рапса, а эта культура требует защиты от вредителей с помощью "химии". У нас активно применяют особенно вредные пестициды группы неоникотиноидов, запрещенные в Европе, отмечает Шестаков.Массовую гибель пчел активно обсуждали в российских СМИ в 2019-м. В результате приняли федеральный закон "О пчеловодстве", который среди прочего обязал аграриев за несколько дней уведомлять пасечников о предстоящей обработке полей. Однако минувшим летом предупреждений либо не было, либо они оказались чисто формальными (например, через местную газету) и опять погибло много полезных насекомых, утверждают эксперты.Чтобы исправить ситуацию, в некоторых регионах создают специальные мобильные приложения для оповещения пасечников о применении химикатов.А вот влияние электромагнитного излучения на пчел — скорее миф. Вопреки распространенному мнению, вышки сотовой связи не могут сбить их с пути, поскольку насекомые ориентируются в пространстве не по магнитному полю, говорит Гомыранов."Они хорошо запоминают яркие крупные предметы (например, деревья). Также помогает движение солнца. Еще есть запаховая коммуникация. Ни телефоны, ни вышки, скорее всего, не влияют. В отличие от химикатов и изменения климата”, — объясняет зоолог.По его мнению, даже на птицах, чья способность ориентироваться по магнитному полю доказана, излучение различной техники сказывается не сильно.Тем не менее некоторые основания для беспокойства по этому поводу имеются. В 2019-м ученые из Института физиологии имени Павлова РАН на сутки заперли пчел в клетке Фарадея с включенным вайфай-роутером. В результате пищевая возбудимость и кратковременная память насекомых снизилась.На мед не влияетСогласно Всероссийской сельскохозяйственной переписи, в 2006-м в стране было 4,8 миллиона пчелиных семей, спустя десять лет — 3,09 миллиона."Научных данных о сокращении популяции медоносных пчел в России нет. У нас их до сих пор не считают, просто некому. Даже в отделении WWF нет специалиста по насекомым. Пасечники не всегда регистрируют пасеки", — подчеркивает Шестаков.В то же время производство меда растет. По прогнозу Россельхозбанка, в этом году рекорд могут обновить, достигнув 70 тысяч тонн. Экспорт, как ожидается, увеличится на 15 процентов. Интересно, что драйвером тут выступает выступает недружественная Польша, нарастившая закупки в 2,4 раза.Ванга ошиблась?Диких пчел тоже, судя по всему, становится меньше. Правда, масштабы потерь оценить сложно."Есть много видов. Об их численности мы сказать ничего не можем. До сих пор открывают новые. Некоторые известны по одной-двум находкам. Значительная часть обитает в глубине тропических лесов. Однако меняется климат, вырубают леса — скорее всего, популяция сокращается", — рассуждает Гомыранов.Пчеловод из Тверской области Вероника Далецкая отмечает, что дикие пчелы страдают от тех же паразитов, что и домашние. Однако пасечник может контролировать распространение патогена, а в природе этого, конечно, нет."Природа наверняка найдет альтернативы, например, диких пчел", — говорит Гомыранов.Далецкая напоминает, что медоносная пчела благодаря человеку в свое время вытеснила многие другие виды. И если она исчезнет, то произойдет обратный процесс."Но для людей это действительно большая проблема. Не столько потому, что меда не будет, — все-таки это не основной продукт, — объясняет Гомыранов. — Могут исчезнуть многие сельскохозяйственные растения, опыляемые пчелами. Например, подсолнечника станет значительно меньше. Однако у нас много самоопыляемых растений, их активно выводят, выращивают в теплицах. Злаки, которыми мы питаемся, тоже ветроопыляемые. Хотя конечно, утрата некоторых культур усугубит проблему голода в мире".Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО ООН) сообщает, что пчелы опыляют 35% мировых сельскохозяйственных угодий. Стоимость выращивания культур, напрямую зависящих от этих насекомых, оценивается в сумму от 235 до 577 миллиардов долларов в год.Пострадают ореховые и фруктовые деревья. Далецкая считает, что особенности разведения пчел для этих целей могли повлиять на снижение качества и продолжительности их жизни. "В США они опыляют миндаль. Насекомых для этого нужно много, и пчеловодам выгодно применять искусственное оплодотворение. Фактически получаются клоны. И если они чем-то заболевают, то умирают все".Кроме того, пчелы — не единственные опылители, прирученные человеком. Так, для томатов с куда большей эффективностью используют шмелей.Цепная реакцияПлохая новость в том, что сокращается численность не только медоносных пчел. Ряд ученых считают, что под давлением антропогенных факторов прямо сейчас происходит шестое массовое вымирание.Исследование трехлетней давности показало, что более 40% видов насекомых близки к исчезновению, а еще треть может перейти в эту категорию в ближайшее время. В некоторых регионах этот показатель стремится к 100% — и там вслед за шестилапыми вымирают те, кто ими питается, — птицы и земноводные.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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