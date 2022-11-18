https://sputnik-georgia.ru/20221118/v-tbilisi-ubita-molodaya-zhenschina-272273016.html
В Тбилиси убита молодая женщина
В Тбилиси убита молодая женщина
Предполагаемым подозреваемым считается мужчина, с которым женщина недавно познакомилась 18.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-18T10:23+0400
2022-11-18T10:23+0400
2022-11-18T10:23+0400
происшествия
новости
грузия
тбилиси
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/18/250689472_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_ad545c521333471a9686d32597d0a8d1.jpg
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Еще один предположительный факт фемицида зафиксирован в Грузии – в Тбилиси убита женщина в возрасте до сорока лет, сообщает телекомпания "Рустави 2".Министерство внутренних дел Грузии начало следствие по статье "Умышленное убийство". Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.В период с 2014 по 2022 год включительно в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства женщин. По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины.После ужесточения законодательства число убийств женщин стало снижаться, однако пандемия коронавируса и карантин спровоцировали новый всплеск убийств. По данным ведомства, в 2022 году было убито 22 женщины, в 2021 – 18, а за восемь месяцев 2022 года – 13.При этом, по версии прокуратуры, только половину всех женщин убивают члены семьи.С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/18/250689472_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_a874cc6c717b80e9ba8f85b0852d21d7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, тбилиси, преступность в грузии
происшествия, новости, грузия, тбилиси, преступность в грузии
В Тбилиси убита молодая женщина
Предполагаемым подозреваемым считается мужчина, с которым женщина недавно познакомилась
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik.
Еще один предположительный факт фемицида зафиксирован в Грузии – в Тбилиси убита женщина в возрасте до сорока лет, сообщает телекомпания "Рустави 2
".
Предполагаемым подозреваемым считается мужчина, с которым женщина недавно познакомилась. По словам очевидцев, перед убийством камеры зафиксировали их ссору. У женщины множество ранений, нанесенных холодным оружием. На месте происшествия допоздна работали эксперт-криминалисты.
Министерство внутренних дел Грузии начало следствие по статье "Умышленное убийство". Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.
В период с 2014 по 2022 год включительно в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства женщин. По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины.
После ужесточения законодательства число убийств женщин стало снижаться, однако пандемия коронавируса и карантин спровоцировали новый всплеск убийств. По данным ведомства, в 2022 году было убито 22 женщины, в 2021 – 18, а за восемь месяцев 2022 года – 13.
При этом, по версии прокуратуры, только половину всех женщин убивают члены семьи.
С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.