https://sputnik-georgia.ru/20221118/v-tbilisi-ubita-molodaya-zhenschina-272273016.html

В Тбилиси убита молодая женщина

В Тбилиси убита молодая женщина

Предполагаемым подозреваемым считается мужчина, с которым женщина недавно познакомилась 18.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-18T10:23+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Еще один предположительный факт фемицида зафиксирован в Грузии – в Тбилиси убита женщина в возрасте до сорока лет, сообщает телекомпания "Рустави 2".Министерство внутренних дел Грузии начало следствие по статье "Умышленное убийство". Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.В период с 2014 по 2022 год включительно в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства женщин. По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины.После ужесточения законодательства число убийств женщин стало снижаться, однако пандемия коронавируса и карантин спровоцировали новый всплеск убийств. По данным ведомства, в 2022 году было убито 22 женщины, в 2021 – 18, а за восемь месяцев 2022 года – 13.При этом, по версии прокуратуры, только половину всех женщин убивают члены семьи.С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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