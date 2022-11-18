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В центре Тбилиси изменится схема движения автотранспорта

В центре Тбилиси изменится схема движения автотранспорта

Из-за ограничений альтернативным путем будет ездить общественный транспорт 18.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Из-за ремонтных работ въезд на проспект Меликишвили с прилегающих улиц будет закрыт с 00:00 часов 19 ноября, сообщает мэрия Тбилиси.По данным мэрии, автомобили не смогут заезжать и выезжать с проспекта на улицы Петриашвили, Шанидзе, Джанашия, Оханашвили и Татишвили.Мэрия предлагает на время ремонта автомобилистам воспользоваться улицами Човелидзе, Зандукели, Барнова, Бакрадзе и Хорава как альтернативным путем.Когда откроется проспект Меликишвили в центре Тбилиси? >>Из-за ограничений альтернативным путем будет ездить и общественный транспорт.Ремонт проспекта Меликишвили начался 17 июня. Масштабный проект предусматривает замену подземных коммуникаций – систем водоснабжения, газовых труб, сточных вод, проведение под землей линии электропередачи, а также монтаж светодиодного освещения LED.Проектом также предусмотрены новые автобусные остановки, выделенные линии для общественного транспорта и велодорожки, а также адаптация проспекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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