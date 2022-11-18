https://sputnik-georgia.ru/20221118/vpervye-v-istorii-model-iz-gruzii-ukrasila-oblozhku-zhurnala-vogue-272275694.html

Впервые в истории: модель из Грузии украсила обложку журнала Vogue

Впервые в истории: модель из Грузии украсила обложку журнала Vogue

Для номера декабрь-январь Матильду Гварлиани снимала культовый немецкий фотограф Эллен фон Унверт 18.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-18T11:47+0400

2022-11-18T11:47+0400

2022-11-18T12:17+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

модель

vogue

нидерланды

вена

флоренция

общество

грузия

новости

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24849/09/248490934_0:99:1100:718_1920x0_80_0_0_f7ad2926bdfa26b19e9f7de3e0ae02ee.jpg

ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Известная грузинская модель Матильда Гварлиани появилась на обложке Vogue Нидерланды, тем самым став первой моделью из Грузии, которой удалось украсить обложку этого престижного журнала.Для номера декабрь-январь Матильду Гварлиани снимала культовый немецкий фотограф Эллен фон Унверт (Ellen von Unwerth). Девушка предстала в нескольких образах – от платьев до нижнего белья.Съемки проходили в Вене, во дворце в стиле барокко Бельведер.Матильде Гварлиани 19 лет. Однако, несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Она становилась частью рекламной кампании культового итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод.Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее, в 15 лет, Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR.Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019). На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model, а ее материнское модельное агентство находится в Грузии – Look Modéls Managemént.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

нидерланды

вена

флоренция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

модель, vogue, нидерланды, вена, флоренция, общество, грузия, новости, шоу-бизнес