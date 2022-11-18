Зурабишвили наградила Орденом Чести основательницу грузинского стартапа
© press-service of the President of GeorgiaЗурабишвили наградила орденом чести основательницу грузинского стартапа Анну Робакидзе
© press-service of the President of Georgia
Стартап Theneo привлек инвестиции на сумму 1,5 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на международной конференции в Лондоне наградила Орденом Чести победительницу Web Summit, основательницу грузинского стартапа Анну Робакидзе, сообщает пресс-служба администрации президента страны.
Анна Робакидзе является основательницей компании Theneo. Она награждена за создание успешного бизнеспроекта, основанного на высоких технологиях, за повышение узнаваемости и популяризацию грузинских стартапов за рубежом.
© press-service of the President of GeorgiaЗурабишвили наградила орденом чести основательницу грузинского стартапа Анну Робакидзе
Зурабишвили наградила орденом чести основательницу грузинского стартапа Анну Робакидзе
© press-service of the President of Georgia
Церемония награждения прошла в Лондоне на международной конференции Globalize UK 2022.
Theneo – это платформа на основе искусственного интеллекта для создания документации по API. Стартап привлек инвестиции на сумму 1,5 миллиона долларов.
© press-service of the President of GeorgiaЗурабишвили наградила орденом чести основательницу грузинского стартапа Анну Робакидзе
Зурабишвили наградила орденом чести основательницу грузинского стартапа Анну Робакидзе
© press-service of the President of Georgia
Грузино-американский стартап Theneo стал победителем крупнейшего в мире конкурса веб-саммитов. Конференция прошла в Лиссабоне, в ней приняли участие 70 тысяч человек, в том числе представители ведущих компаний и стартапов.