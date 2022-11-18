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Зурабишвили наградила Орденом Чести основательницу грузинского стартапа
Зурабишвили наградила Орденом Чести основательницу грузинского стартапа
Стартап Theneo привлек инвестиции на сумму 1,5 миллиона долларов 18.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-18T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на международной конференции в Лондоне наградила Орденом Чести победительницу Web Summit, основательницу грузинского стартапа Анну Робакидзе, сообщает пресс-служба администрации президента страны.Анна Робакидзе является основательницей компании Theneo. Она награждена за создание успешного бизнеспроекта, основанного на высоких технологиях, за повышение узнаваемости и популяризацию грузинских стартапов за рубежом.Церемония награждения прошла в Лондоне на международной конференции Globalize UK 2022.Theneo – это платформа на основе искусственного интеллекта для создания документации по API. Стартап привлек инвестиции на сумму 1,5 миллиона долларов.Грузино-американский стартап Theneo стал победителем крупнейшего в мире конкурса веб-саммитов. Конференция прошла в Лиссабоне, в ней приняли участие 70 тысяч человек, в том числе представители ведущих компаний и стартапов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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саломе зурабишвили , лондон, лиссабон, грузия, общество, новости, стартапы
саломе зурабишвили , лондон, лиссабон, грузия, общество, новости, стартапы

Зурабишвили наградила Орденом Чести основательницу грузинского стартапа

18:08 18.11.2022
© press-service of the President of GeorgiaЗурабишвили наградила орденом чести основательницу грузинского стартапа Анну Робакидзе
Зурабишвили наградила орденом чести основательницу грузинского стартапа Анну Робакидзе - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2022
© press-service of the President of Georgia
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Стартап Theneo привлек инвестиции на сумму 1,5 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на международной конференции в Лондоне наградила Орденом Чести победительницу Web Summit, основательницу грузинского стартапа Анну Робакидзе, сообщает пресс-служба администрации президента страны.
Анна Робакидзе является основательницей компании Theneo. Она награждена за создание успешного бизнеспроекта, основанного на высоких технологиях, за повышение узнаваемости и популяризацию грузинских стартапов за рубежом.
© press-service of the President of GeorgiaЗурабишвили наградила орденом чести основательницу грузинского стартапа Анну Робакидзе
Зурабишвили наградила орденом чести основательницу грузинского стартапа Анну Робакидзе - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2022
Зурабишвили наградила орденом чести основательницу грузинского стартапа Анну Робакидзе
© press-service of the President of Georgia
Церемония награждения прошла в Лондоне на международной конференции Globalize UK 2022.
Theneo – это платформа на основе искусственного интеллекта для создания документации по API. Стартап привлек инвестиции на сумму 1,5 миллиона долларов.
© press-service of the President of GeorgiaЗурабишвили наградила орденом чести основательницу грузинского стартапа Анну Робакидзе
Зурабишвили наградила орденом чести основательницу грузинского стартапа Анну Робакидзе - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2022
Зурабишвили наградила орденом чести основательницу грузинского стартапа Анну Робакидзе
© press-service of the President of Georgia
Грузино-американский стартап Theneo стал победителем крупнейшего в мире конкурса веб-саммитов. Конференция прошла в Лиссабоне, в ней приняли участие 70 тысяч человек, в том числе представители ведущих компаний и стартапов.
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