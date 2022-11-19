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Глава МВД доволен работой своих сотрудников по раскрытию преступлений
Глава МВД доволен работой своих сотрудников по раскрытию преступлений
Число преступлений в Грузии за три квартала 2022 года сократилось на 4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года 19.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-19T15:01+0400
2022-11-19T15:01+0400
2022-11-19T15:35+0400
преступность в грузии
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новости
вахтанг гомелаури
мвд грузии
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ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Снижение числа преступлений и увеличение раскрываемости говорит о хорошей работе сотрудников полиции, заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.Количество преступлений в Грузии за три квартала 2022 года сократилось на 4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. При этом с начала года раскрыты были 57,9% из более 42 тысяч дел.При этом причиной сокращения преступности министр назвал осуществленные реформы, хорошую работу полиции и правильные решения во время расследования.В среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений. Пик преступности приходится на летний период.Самыми распространенными преступлениями остаются воровство, семейное насилие и преступления, связанные с наркотиками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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преступность в грузии, грузия, новости, вахтанг гомелаури, мвд грузии
преступность в грузии, грузия, новости, вахтанг гомелаури, мвд грузии
Глава МВД доволен работой своих сотрудников по раскрытию преступлений
15:01 19.11.2022 (обновлено: 15:35 19.11.2022)
Число преступлений в Грузии за три квартала 2022 года сократилось на 4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года
ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Снижение числа преступлений и увеличение раскрываемости говорит о хорошей работе сотрудников полиции, заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.
Количество преступлений в Грузии за три квартала 2022 года сократилось на 4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. При этом с начала года раскрыты были 57,9% из более 42 тысяч дел.
"По сравнению с прошлыми годами, ситуация намного улучшилась: количество преступлений уменьшилось, раскрываемость тоже увеличилась", – сказал Гомелаури на заседании с руководителями департаментов полиции.
При этом причиной сокращения преступности министр назвал осуществленные реформы, хорошую работу полиции и правильные решения во время расследования.
В среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений. Пик преступности приходится на летний период.
Самыми распространенными преступлениями остаются воровство, семейное насилие и преступления, связанные с наркотиками.