https://sputnik-georgia.ru/20221119/glava-mvd-dovolen-rabotoy-svoikh-sotrudnikov-po-raskrytiyu-prestupleniy-272303987.html

Глава МВД доволен работой своих сотрудников по раскрытию преступлений

Глава МВД доволен работой своих сотрудников по раскрытию преступлений

Число преступлений в Грузии за три квартала 2022 года сократилось на 4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года 19.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-19T15:01+0400

2022-11-19T15:01+0400

2022-11-19T15:35+0400

преступность в грузии

грузия

новости

вахтанг гомелаури

мвд грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/17/266833870_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_732bf5e92c5ef4f035c21083330a9978.jpg

ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Снижение числа преступлений и увеличение раскрываемости говорит о хорошей работе сотрудников полиции, заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.Количество преступлений в Грузии за три квартала 2022 года сократилось на 4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. При этом с начала года раскрыты были 57,9% из более 42 тысяч дел.При этом причиной сокращения преступности министр назвал осуществленные реформы, хорошую работу полиции и правильные решения во время расследования.В среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений. Пик преступности приходится на летний период.Самыми распространенными преступлениями остаются воровство, семейное насилие и преступления, связанные с наркотиками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

преступность в грузии, грузия, новости, вахтанг гомелаури, мвд грузии