https://sputnik-georgia.ru/20221119/gonkongskiy-gripp-v-gruzii-chto-govoryat-epidemiologi-272305485.html

Гонконгский грипп в Грузии: что говорят эпидемиологи?

Гонконгский грипп в Грузии: что говорят эпидемиологи?

С приближением зимнего сезона тема вируса гриппа стала все более актуальной для Грузии 19.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-19T18:18+0400

2022-11-19T18:18+0400

2022-11-19T18:18+0400

иване чхаидзе

общество

грузия

новости

грипп

грипп атакует грузию

птичий грипп

вирус гриппа h1n1 распространяется по грузии

вторая волна гриппа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1d/263251830_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3610b7a92cac895523cdbbad7e715fda.jpg

ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. В Грузии в основном циркулирует гонконгский вирус гриппа, однако встречается и грипп типа H1N1, заявил директор детской центральной клиники Иашвили Иване Чхаидзе.С приближением зимнего сезона тема вируса гриппа стала все более актуальной для Грузии. Власти страны проводят до 22 ноября бесплатную вакцинацию от гриппа.При этом врач отметил, что отличить заражение гриппом от заражения коронавирусом без тестов очень трудно."Во многих случаях будет сложно отличить тип вируса, так как и для гриппа характерно резкое повышение температуры до 38,5 градуса и выше, слабость, боли в мышцах и суставах, боль в горле и головная боль", – сказал Чхаидзе.При этом медик подчеркнул, что вирус гриппа чаще встречается у детей, поэтому родителям стоит быть осторожными."У детей в возрасте до года грипп проходит очень тяжело, и когда мы говорим о детях такого возраста – они являются группой высокого риска заболевания и им нужна вакцинация", – отметил Чхаидзе.По словам врача, уже выросло число обращений к врачам с симптомами гриппа и эта тенденция продолжится.Специалисты заявляют, что Грузия на пороге пика распространения свиного гриппа – пик ожидается в конце декабря. По прогнозам, количество инфицированных будет больше, чем в предыдущие годы. Причиной медики называют несколько волн вируса гриппа, зафиксированных в этом году.По словам медиков, вирус гриппа, исходя из своих свойств, среди других респираторных инфекций является самым опасным и требующим особого внимания. Он длится в течение 3-5 дней, ему характерны и осложнения.В период пандемии коронавируса динамика распространения респираторных вирусов видоизменилась. В 2020 году гриппа практические не было, поскольку коронавирус притеснил его, соответственно, он меньше беспокоил население. В 2021 году данная динамика продолжилась, однако в этом году ситуация изменилась.В мае этого эпидемиологи заявили, что сезон вируса гриппа в Грузии затянулся и обогнал по количеству зараженных коронавирусом. По статистике врачей, подобного распространения гриппа с 2008-2009 годов в Грузии не было.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

иване чхаидзе, общество, грузия, новости, грипп, грипп атакует грузию, птичий грипп, вирус гриппа h1n1 распространяется по грузии, вторая волна гриппа