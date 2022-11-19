https://sputnik-georgia.ru/20221119/italiya-zaregistrirovala-menshuyu-smertnost-ot-covid-19-pri-busternoy-vaktsine-272306378.html

Италия зарегистрировала меньшую смертность от COVID-19 при бустерной вакцине

Италия зарегистрировала меньшую смертность от COVID-19 при бустерной вакцине

По данным института, 72% смертей были предотвращены именно в возрастной категории 80+ 19.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-19T22:22+0400

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ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Смертность от коронавируса в Италии у людей за 80 сегодня почти в 10 раз ниже среди лиц, которые получили четвертую, бустерную дозу вакцины за последние четыре месяца, нежели у непривитых, заявили в Высшем институте здравоохранения (ISS).Такие же результаты наблюдаются среди пациентов с COVID-19, находящихся в отделениях интенсивной терапии в больницах страны. Непривитые пожилые люди попадают туда в 10 раз чаще, чем их ровесники, вовремя сделавшие бустерную прививку.В Италии и раньше заявляли о пользе вакцинации от ковида. В частности, ISS сообщал, что кампания по вакцинации от COVID в Италии за два года пандемии позволила избежать около 8 миллионов случаев инфицирования и порядка 150 тысяч летальных исходов. По данным института, 72% смертей были предотвращены именно в возрастной категории 80+.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса, в мире, новости, общество, италия