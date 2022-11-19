https://sputnik-georgia.ru/20221119/kto-izdevalsya-nad-detmi-v-tbilisi-dve-versii-272305906.html

Кто издевался над детьми в Тбилиси? Две версии

Кто издевался над детьми в Тбилиси? Две версии

Отца задержали на основании показаний детей и супруги, и предъявили обвинение в "семейном насилии", сообщают СМИ 19.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-19T17:36+0400

2022-11-19T17:36+0400

2022-11-19T17:36+0400

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ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Прокуратура Грузии расследует факт насилия над детьми в тбилисской семье, отец уже задержан, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, отца задержали на основании показаний детей и супруги, и предъявили обвинение в "семейном насилии".Однако перед заседанием суда об избрании меры пресечения мужчине его адвокат Константин Гелашвили обнародовал видеокадры, на которых зафиксирован факт насилия над одним из детей со стороны матери.Адвокат также утверждает, что женщине запрещено было подходить к детям по условиям ограничительного ордера и она тайно от отца выкрала детей.МВД Грузии пока не делало комментариев по поводу появления в сети видео насилия над детьми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, тбилиси, насилие, семейное насилие