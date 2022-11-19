Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221119/kto-izdevalsya-nad-detmi-v-tbilisi-dve-versii-272305906.html
Кто издевался над детьми в Тбилиси? Две версии
Кто издевался над детьми в Тбилиси? Две версии
Отца задержали на основании показаний детей и супруги, и предъявили обвинение в "семейном насилии", сообщают СМИ 19.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-19T17:36+0400
2022-11-19T17:36+0400
преступность в грузии
происшествия
грузия
новости
тбилиси
насилие
семейное насилие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/17/250687603_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_387ea44c0788fc80f54c7bed9f67ba25.jpg
ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Прокуратура Грузии расследует факт насилия над детьми в тбилисской семье, отец уже задержан, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, отца задержали на основании показаний детей и супруги, и предъявили обвинение в "семейном насилии".Однако перед заседанием суда об избрании меры пресечения мужчине его адвокат Константин Гелашвили обнародовал видеокадры, на которых зафиксирован факт насилия над одним из детей со стороны матери.Адвокат также утверждает, что женщине запрещено было подходить к детям по условиям ограничительного ордера и она тайно от отца выкрала детей.МВД Грузии пока не делало комментариев по поводу появления в сети видео насилия над детьми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/17/250687603_275:0:2500:1669_1920x0_80_0_0_ef8c5c443560eb40ed1bafd22ba1acc2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, тбилиси, насилие, семейное насилие
преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, тбилиси, насилие, семейное насилие

Кто издевался над детьми в Тбилиси? Две версии

17:36 19.11.2022
© photo: Sputnik / StringerЗадержание преступника
Задержание преступника - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Отца задержали на основании показаний детей и супруги, и предъявили обвинение в "семейном насилии", сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Прокуратура Грузии расследует факт насилия над детьми в тбилисской семье, отец уже задержан, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, отца задержали на основании показаний детей и супруги, и предъявили обвинение в "семейном насилии".
Однако перед заседанием суда об избрании меры пресечения мужчине его адвокат Константин Гелашвили обнародовал видеокадры, на которых зафиксирован факт насилия над одним из детей со стороны матери.
Адвокат также утверждает, что женщине запрещено было подходить к детям по условиям ограничительного ордера и она тайно от отца выкрала детей.
МВД Грузии пока не делало комментариев по поводу появления в сети видео насилия над детьми.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0