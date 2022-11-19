https://sputnik-georgia.ru/20221119/molodezhnyy-forum-po-upravleniyu-internetom-prokhodit-v-gruzii-272304890.html

Молодежный форум по управлению Интернетом проходит в Грузии

Молодежный форум по управлению Интернетом проходит в Грузии

Молодежь обладает обширными знаниями о цифровом мире и поэтому заслуживает более активной роли в процессе принятия решений, связанных с Интернетом, считают... 19.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-19T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Молодежный форум по управлению Интернетом, целью которого является информирование молодежи об интернет-сфере, секторе информационной безопасности и связи, а также поощрение ее участия в этой отрасли, впервые открылся в Тбилиси, сообщает Национальная комиссии коммуникаций. Открыла мероприятие член Комиссии Екатерина Имедадзе вместе с координатором Консультативного совета форума Звиадом Габисония, зампредседателя правления ICANN Данко Евтовичем и главой отдела связи, информации и современных технологий Минэкономики Экой Кубусидзе."Молодежный форум – это место и возможность для молодых людей провести дебаты, обменяться опытом и знаниями друг с другом, сформулировать и поделиться своими позициями по таким вопросам, как доступ и доступность Интернета, онлайн-контент, медийная и информационная грамотность, безопасность, конфиденциальность данных и защита уязвимых групп", – отметила она. По ее словам, молодежь в Грузии мало участвует в процессе принятия решений по цифровой повестке дня и это надо исправить. "Мы считаем, что молодые люди обладают обширными знаниями о цифровом мире, с которым они взаимодействуют каждый день, и поэтому заслуживают более активной роли в процессе принятия решений, связанных с Интернетом", – сказала член Комиссии по коммуникациям.Молодежный форум по управлению Интернетом проходит 19 и 20 ноября в рамках восьмого Форума по управлению Интернетом – GeoIGF 2022. Мероприятие организовано Комиссией коммуникаций, министерством экономики и устойчивого развития Грузии и Интернет-сообществом Грузии (ISOC Georgia), также при поддержке офиса Совета Европы в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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