https://sputnik-georgia.ru/20221119/na-zapade-gruzii-dva-cheloveka-skonchalis-ot-otravleniya---podrobnosti-272304166.html
На западе Грузии два человека скончались от отравления Тбилиси – подробности
На западе Грузии два человека скончались от отравления Тбилиси – подробности
По предварительной версии, причиной смерти стало отравление грибами 19.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-19T14:14+0400
2022-11-19T14:14+0400
2022-11-19T15:15+0400
отравление
зугдиди
грузия
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/05/267155051_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_f1971ba790b8cb41e4376119d3549fad.jpg
ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Двух человек соседи обнаружили мертвыми в одном из жилых домов Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванетия), сообщает телеканал "Рустави 2".По предварительной версии, причиной смерти стало отравление грибами.По информации телеканала, за несколько часов до смерти два человека обратились в клинику города с признаками интоксикации. Как объясняют врачи, им оказали помощь, сделали переливание, стабилизировали состояние, после чего пострадавшие отказались от госпитализации и уехали домой.Известно, что когда их обнаружили соседи, в доме была большая кастрюля с вареными грибами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
зугдиди
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/05/267155051_89:0:2818:2047_1920x0_80_0_0_b0cf9a41ac09b660bdad016fa6bab0c9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
отравление, зугдиди, грузия, новости, происшествия
отравление, зугдиди, грузия, новости, происшествия
На западе Грузии два человека скончались от отравления Тбилиси – подробности
14:14 19.11.2022 (обновлено: 15:15 19.11.2022)
По предварительной версии, причиной смерти стало отравление грибами
ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Двух человек соседи обнаружили мертвыми в одном из жилых домов Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванетия), сообщает телеканал "Рустави 2".
По предварительной версии, причиной смерти стало отравление грибами.
По информации телеканала, за несколько часов до смерти два человека обратились в клинику города с признаками интоксикации. Как объясняют врачи, им оказали помощь, сделали переливание, стабилизировали состояние, после чего пострадавшие отказались от госпитализации и уехали домой.
Известно, что когда их обнаружили соседи, в доме была большая кастрюля с вареными грибами.