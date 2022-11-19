https://sputnik-georgia.ru/20221119/na-zapade-gruzii-dva-cheloveka-skonchalis-ot-otravleniya---podrobnosti-272304166.html

На западе Грузии два человека скончались от отравления Тбилиси – подробности

На западе Грузии два человека скончались от отравления Тбилиси – подробности

По предварительной версии, причиной смерти стало отравление грибами 19.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-19T14:14+0400

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отравление

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ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Двух человек соседи обнаружили мертвыми в одном из жилых домов Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванетия), сообщает телеканал "Рустави 2".По предварительной версии, причиной смерти стало отравление грибами.По информации телеканала, за несколько часов до смерти два человека обратились в клинику города с признаками интоксикации. Как объясняют врачи, им оказали помощь, сделали переливание, стабилизировали состояние, после чего пострадавшие отказались от госпитализации и уехали домой.Известно, что когда их обнаружили соседи, в доме была большая кастрюля с вареными грибами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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отравление, зугдиди, грузия, новости, происшествия