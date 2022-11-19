https://sputnik-georgia.ru/20221119/politseyskiy-gorodok-poyavitsya-na-okraine-tbilisi-272298018.html

"Полицейский городок" появится на окраине Тбилиси

"Полицейский городок" появится на окраине Тбилиси

Все 1,1 тысячи квартир должны быть площадью от 65 до 72 квадратных метра, с балконами, с совмещенной кухней, гостиной и спальней 19.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии объявило тендер стоимостью 113,4 миллиона лари на строительство "Полицейского городка"."Полицейский городок" на 1,1 тысячу квартир будет расположен на участке площадью 152,9 тысячи квадратных метров на окраине Тбилиси в районе улицы Анны Политковской.Победитель тендера получит участок земли с расположенными на нем зданиями, которые нужно будет демонтировать, а после на их месте построить новые дома.Все 1,1 тысячи квартир должны быть площадью от 65 до 72 квадратных метра, с балконами, с совмещенной кухней, гостиной и спальней, а также с 1 мокрой точкой. Квартиры будут сданы в состоянии "черного каркаса".Оплачивать строительство МВД Грузии будет поэтапно из государственного бюджета. При этом 15% суммы будет выдано в виде аванса, 55% – поэтапно по мере завершения работ, 25% – во втором квартале следующего года после завершения работ, а 5% – после устранения всех дефектов.Строительство должно быть завершено в 2025 году. Прием заявок продлится до 5 декабря 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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