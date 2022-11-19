Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221119/raskol-v-natsdvizhenii-meliya-ostaetsya-v-partii-272306892.html
Раскол в "Нацдвижении": Мелия остается в партии
Раскол в "Нацдвижении": Мелия остается в партии
Раскол в ЕНД достиг пика в начале ноября, когда часть лидеров открыто выступила против Мелия и потребовала смены руководства партии 19.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-19T19:37+0400
2022-11-19T19:37+0400
грузия
политика
новости
леван хабеишвили
михаил саакашвили
ника мелия
тбилиси
единое нацдвижение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1a/263163828_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_dcf187ce71411d4fd27b4db888e9551c.jpg
ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Действующий председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил о намерении остаться в партии до завершения выборов ее руководства.Раскол в "Нацдвижении" достиг пика в начале ноября, когда часть лидеров открыто выступила против Ники Мелия и потребовала смены руководства партии, в том числе председателя.По его словам, именно от сторонников и избирателей зависит, кто станет новым главой партии, и он будет бороться за кресло председателя."Кто будет достойным кандидатом и кто возглавит "Нацдвижение", решать будут только сторонники партии. Я думаю, все станет известно в ближайшее время", – сказал Мелия.При этом он выразил уверенность, что сторонники партии сделают правильный выбор.На сегодняшний день в партии идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной политики Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили 16 ноября заявил, что претендует на пост председателя партии.Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе и голоса, полученные партией определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Признаки расколаО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента."Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1a/263163828_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_c8d1e78b35f6bfa378f7908eb0f75cb0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, политика, новости, леван хабеишвили, михаил саакашвили, ника мелия, тбилиси, единое нацдвижение
грузия, политика, новости, леван хабеишвили, михаил саакашвили, ника мелия, тбилиси, единое нацдвижение

Раскол в "Нацдвижении": Мелия остается в партии

19:37 19.11.2022
© photo: Sputnik / StringerНика Мелия
Ника Мелия - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Раскол в ЕНД достиг пика в начале ноября, когда часть лидеров открыто выступила против Мелия и потребовала смены руководства партии
ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Действующий председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил о намерении остаться в партии до завершения выборов ее руководства.
Раскол в "Нацдвижении" достиг пика в начале ноября, когда часть лидеров открыто выступила против Ники Мелия и потребовала смены руководства партии, в том числе председателя.

"Я в партии с 2013 года, когда партия проходила не лучшие для себя годы. Я осознанно посвятил свои лучшие годы этой партии и намерен продолжить тратить силы для ее развития. Для меня важна позиция избирателей и сторонников партии. Это определит все", – сказал Мелия.

По его словам, именно от сторонников и избирателей зависит, кто станет новым главой партии, и он будет бороться за кресло председателя.
"Кто будет достойным кандидатом и кто возглавит "Нацдвижение", решать будут только сторонники партии. Я думаю, все станет известно в ближайшее время", – сказал Мелия.
При этом он выразил уверенность, что сторонники партии сделают правильный выбор.
© photo: Sputnik / StringerНика Мелия
Ника Мелия - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2022
Ника Мелия
© photo: Sputnik / Stringer
На сегодняшний день в партии идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной политики Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили 16 ноября заявил, что претендует на пост председателя партии.
Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.
Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе и голоса, полученные партией определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.

Признаки раскола

О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.
Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.
Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента.
"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0