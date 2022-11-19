https://sputnik-georgia.ru/20221119/raskol-v-natsdvizhenii-meliya-ostaetsya-v-partii-272306892.html

Раскол в "Нацдвижении": Мелия остается в партии

Раскол в "Нацдвижении": Мелия остается в партии

Раскол в ЕНД достиг пика в начале ноября, когда часть лидеров открыто выступила против Мелия и потребовала смены руководства партии 19.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-19T19:37+0400

2022-11-19T19:37+0400

2022-11-19T19:37+0400

грузия

политика

новости

леван хабеишвили

михаил саакашвили

ника мелия

тбилиси

единое нацдвижение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1a/263163828_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_dcf187ce71411d4fd27b4db888e9551c.jpg

ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Действующий председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил о намерении остаться в партии до завершения выборов ее руководства.Раскол в "Нацдвижении" достиг пика в начале ноября, когда часть лидеров открыто выступила против Ники Мелия и потребовала смены руководства партии, в том числе председателя.По его словам, именно от сторонников и избирателей зависит, кто станет новым главой партии, и он будет бороться за кресло председателя."Кто будет достойным кандидатом и кто возглавит "Нацдвижение", решать будут только сторонники партии. Я думаю, все станет известно в ближайшее время", – сказал Мелия.При этом он выразил уверенность, что сторонники партии сделают правильный выбор.На сегодняшний день в партии идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной политики Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили 16 ноября заявил, что претендует на пост председателя партии.Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе и голоса, полученные партией определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Признаки расколаО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента."Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, леван хабеишвили, михаил саакашвили, ника мелия, тбилиси, единое нацдвижение