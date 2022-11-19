https://sputnik-georgia.ru/20221119/rtut-v-krovi-u-saakashvili-advokaty-predpolagayut-otravlenie-272308629.html

Ртуть в крови у Саакашвили: адвокаты предполагают отравление

Ртуть в крови у Саакашвили: адвокаты предполагают отравление

Сторонники Саакашвили и его семья требуют освобождения экс-президента по состоянию здоровья 19.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-19T21:01+0400

2022-11-19T21:01+0400

2022-11-19T21:01+0400

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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грузия

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. В крови у экс-президента Михаила Саакашвили обнаружены тяжелые металлы, в том числе ртуть, заявила его мать Гиули Аласания. Сторонники Саакашвили и его семья требуют освобождения экс-президента по состоянию здоровья, проблемы с которым начались после голодовки, длившейся 50 дней. По ее мнению, тяжелые металлы могли попасть в организм только искусственным путем. "Человек изолирован и сам не мог их проглотить. Это надо изучить", – отметила Аласания. Между тем адвокаты Саакашвили уже прямо заявили о том, что его могли отравить. "Эксперты прямо указывают, что эти признаки характерны для отравления, теми элементами, которые были обнаружены во время биопсии в организме Михаила Саакашвили. Это основание говорить, что он отравлен. В противном случае болезни так бы не развились", – сказал адвокат Валерий Гелбахиани. При этом он отметил, что если признаки появились во время пребывания в клинике, то отвечать будет за это уже клиника. Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. В больницу он попал из-за очередного ухудшения состояния здоровья. По информации директора центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, те "тяжелые болезни, которые развились у Саакашвили в заключении, несовместимы с отбыванием наказания". Позже мать экс-президента уточнила, что один из диагнозов – деменция. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы (за него Саакашвили грозит от трех до пяти лет), Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани. По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, новости, грузия, тбилисский городской суд, тбилиси