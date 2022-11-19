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Сборная Грузии победила сборную Уэльса в Кардиффе

Сборная Грузии победила сборную Уэльса в Кардиффе

Грузинские регбисты открыли счет после того, как Тедо Абжандадзе реализовал штрафной 19.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Сборная Грузии по регби со счетом 13:12 выиграла третий матч ноябрьских тестов в Кардиффе против сборной Уэльса.Грузинские регбисты открыли счет после того, как Тедо Абжандадзе реализовал штрафной, однако после Уэльс перехватил преимущество, реализовал две попытки и выиграл тайм со счетом 12:3.Далее, на 60 минуте матча сборная Грузии провела хорошую атаку, которую Тодуа увенчал попыткой, а Тедо Абжандадзе точно пробил реализацию и счет стал 12:10.Наконец, за две минуты до конца встречи грузины завоевали право на штрафной, который точно исполнил Маткава, и сборная Грузии выиграла у Уэльса 13:12.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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