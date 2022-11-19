https://sputnik-georgia.ru/20221119/ubiystvo-v-kakheti-zaderzhan-odin-chelovek-272304353.html

Убийство в Кахети: задержан один человек

Убийство в Кахети: задержан один человек

По предварительным данным, инцидент произошел во время застолья 19.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-19T15:38+0400

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ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. В Грузии по обвинению в убийстве 25-летнего парня задержан 37-летний мужчина, сообщает телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на МВД Грузии.По данным МВД Грузии, подозреваемый уже задержан в рамках расследования по статье "Умышленное убийство". Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины.Телеканал выяснил, что на данный момент задержанный находится в клинике, так как также пострадал во время драки. По предварительным данным, задержанный был уже судим в прошлом за другое преступление.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, кахети, преступность в грузии, мвд грузии