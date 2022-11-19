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Убийство в Кахети: задержан один человек
Убийство в Кахети: задержан один человек
По предварительным данным, инцидент произошел во время застолья 19.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-19T15:38+0400
2022-11-19T15:38+0400
2022-11-19T15:38+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. В Грузии по обвинению в убийстве 25-летнего парня задержан 37-летний мужчина, сообщает телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на МВД Грузии.По данным МВД Грузии, подозреваемый уже задержан в рамках расследования по статье "Умышленное убийство". Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины.Телеканал выяснил, что на данный момент задержанный находится в клинике, так как также пострадал во время драки. По предварительным данным, задержанный был уже судим в прошлом за другое преступление.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, кахети, преступность в грузии, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, кахети, преступность в грузии, мвд грузии
Убийство в Кахети: задержан один человек
По предварительным данным, инцидент произошел во время застолья
ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. В Грузии по обвинению в убийстве 25-летнего парня задержан 37-летний мужчина, сообщает телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на МВД Грузии.
По предварительным данным, инцидент произошел во время застолья. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Во время драки 25-летнего парня ударили ножом несколько раз, в результате чего он скончался на месте.
По данным МВД Грузии, подозреваемый уже задержан в рамках расследования по статье "Умышленное убийство". Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины.
Телеканал выяснил, что на данный момент задержанный находится в клинике, так как также пострадал во время драки. По предварительным данным, задержанный был уже судим в прошлом за другое преступление.