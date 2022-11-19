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В Батуми начались берегоукрепительные работы – ФОТО
В Батуми начались берегоукрепительные работы – ФОТО
Проект осуществляет Департамент охраны окружающей среды и природных ресурсов министерства сельского хозяйства Аджарии 19.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-19T13:33+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Берегоукрепительные работы, которые обеспечат защиту пляжа во время штормов и обильных дождей, начали проводить в курортном Батуми (регион Аджария)."В результате завершения искусственного покрытия пляжа будет решена важная задача, которая обеспечит защиту береговой инфраструктуры во время штормов и обильных осадков", - говорится в сообщении мэрии Батуми.С ходом работ на месте ознакомились мэр Батуми Арчил Чиковани и министр сельского хозяйства Аджарии Заза Шавадзе.Проект осуществляет Департамент охраны окружающей среды и природных ресурсов министерства сельского хозяйства Аджарии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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аджария, батуми, грузия, новости, общество
аджария, батуми, грузия, новости, общество

В Батуми начались берегоукрепительные работы – ФОТО

13:33 19.11.2022
© Сourtesy of Batumi City Hall В Батуми начались берегоукрепительные работы
В Батуми начались берегоукрепительные работы - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2022
© Сourtesy of Batumi City Hall
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Проект осуществляет Департамент охраны окружающей среды и природных ресурсов министерства сельского хозяйства Аджарии
ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Берегоукрепительные работы, которые обеспечат защиту пляжа во время штормов и обильных дождей, начали проводить в курортном Батуми (регион Аджария).
© Сourtesy of Batumi City Hall В Батуми начались берегоукрепительные работы
В Батуми начались берегоукрепительные работы - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2022
В Батуми начались берегоукрепительные работы
© Сourtesy of Batumi City Hall
"В результате завершения искусственного покрытия пляжа будет решена важная задача, которая обеспечит защиту береговой инфраструктуры во время штормов и обильных осадков", - говорится в сообщении мэрии Батуми.
© Сourtesy of Batumi City Hall В Батуми начались берегоукрепительные работы
В Батуми начались берегоукрепительные работы - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2022
В Батуми начались берегоукрепительные работы
© Сourtesy of Batumi City Hall
С ходом работ на месте ознакомились мэр Батуми Арчил Чиковани и министр сельского хозяйства Аджарии Заза Шавадзе.
© Сourtesy of Batumi City Hall В Батуми начались берегоукрепительные работы
В Батуми начались берегоукрепительные работы - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2022
В Батуми начались берегоукрепительные работы
© Сourtesy of Batumi City Hall
Проект осуществляет Департамент охраны окружающей среды и природных ресурсов министерства сельского хозяйства Аджарии.
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