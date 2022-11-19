В Батуми начались берегоукрепительные работы – ФОТО
© Сourtesy of Batumi City Hall В Батуми начались берегоукрепительные работы
© Сourtesy of Batumi City Hall
Проект осуществляет Департамент охраны окружающей среды и природных ресурсов министерства сельского хозяйства Аджарии
ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Берегоукрепительные работы, которые обеспечат защиту пляжа во время штормов и обильных дождей, начали проводить в курортном Батуми (регион Аджария).
© Сourtesy of Batumi City Hall В Батуми начались берегоукрепительные работы
В Батуми начались берегоукрепительные работы
© Сourtesy of Batumi City Hall
"В результате завершения искусственного покрытия пляжа будет решена важная задача, которая обеспечит защиту береговой инфраструктуры во время штормов и обильных осадков", - говорится в сообщении мэрии Батуми.
© Сourtesy of Batumi City Hall В Батуми начались берегоукрепительные работы
В Батуми начались берегоукрепительные работы
© Сourtesy of Batumi City Hall
С ходом работ на месте ознакомились мэр Батуми Арчил Чиковани и министр сельского хозяйства Аджарии Заза Шавадзе.
© Сourtesy of Batumi City Hall В Батуми начались берегоукрепительные работы
В Батуми начались берегоукрепительные работы
© Сourtesy of Batumi City Hall
Проект осуществляет Департамент охраны окружающей среды и природных ресурсов министерства сельского хозяйства Аджарии.