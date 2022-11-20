https://sputnik-georgia.ru/20221120/dekriminalizatsiya-marikhuany-v-gruzii-skolkikh-shtrafuyut-272311175.html

Декриминализация марихуаны в Грузии: скольких штрафуют?

Декриминализация марихуаны в Грузии: скольких штрафуют?

Наибольшее число фактов хранения и приобретения марихуаны было зафиксировано в Тбилиси 20.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. В Грузии за приобретение, хранение и пересылку марихуаны в малых дозах оштрафовали 869 человек в период с 1 января по 10 октября 2022 года, сообщает МВД Грузии.В Грузии легализовано курение марихуаны в строго определенных законом местах, а ее хранение и приобретение, в том числе для личных целей, а также курение в неположенном месте являются административным нарушением.Наибольшее число фактов хранения и приобретения марихуаны было зафиксировано в Тбилиси (347), Аджарии (196) и Мцхета-Мтианети (76). Основная часть оштрафованных была в возрасте от 18 до 25 лет в регионах и от 26 до 40 лет – в Тбилиси.Кроме того, полиция за курение марихуаны и нахождение под ее воздействием за отчетный период оштрафовала 49 человек, из которых 13 – в Тбилиси.На сегодняшний день курение марихуаны возможно только дома, и то если там нет несовершеннолетних.Употребление "травки" запрещено в местах общественного скопления, в присутствии детей, в общественном транспорте, школах, образовательных учреждениях и на прилегающих к ним территориям. Нарушение закона карается штрафом в размере от 800 до 2 тысяч лари.Курить марихуану в Грузии запрещено тем, кто не достиг 21-летнего возраста. Данное преступление также карается в административном порядке штрафом от 500 до 1,5 тысячи лари. За курение марихуаны на работе предусмотрен штраф до 1,5 тысячи лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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марихуана, марихуана, тбилиси, аджария, мцхета-мтианети, новости, грузия, мвд грузии, преступность в грузии