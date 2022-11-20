https://sputnik-georgia.ru/20221120/dvizhenie-transporta-budet-zaprescheno-na-odnoy-iz-ulits-v-tsentre-tbilisi-272318365.html

Движение транспорта будет запрещено на одной из улиц в центре Тбилиси

Движение транспорта будет запрещено на одной из улиц в центре Тбилиси

Дорожные работы на указанном участке осуществляет городская служба развития инфраструктуры мэрии 20.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-20T13:21+0400

2022-11-20T13:21+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Движение автотранспорта на улице Лео Кватчадзе в Сабурталинском районе Тбилиси будет приостановлено в течение месяца с 21 ноября, сообщает мэрия столицы.По информации пресс-службы, ограничение коснется участка от онкологической клиники до Британско-Грузинской академии.В период ремонтных работ автомобили будут двигаться по объездному маршруту - улицам Амашукели, Датуашвили, Авто Варази и Пермцерта.В центре Тбилиси изменится схема движения автотранспорта >>Дорожные работы на указанном участке осуществляет городская служба развития инфраструктуры мэрии.Мэрия Тбилиси приносит извинения жителям столицы за доставленные неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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