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Движение транспорта будет запрещено на одной из улиц в центре Тбилиси
Движение транспорта будет запрещено на одной из улиц в центре Тбилиси
Дорожные работы на указанном участке осуществляет городская служба развития инфраструктуры мэрии 20.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-20T13:21+0400
2022-11-20T13:21+0400
2022-11-20T13:21+0400
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ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Движение автотранспорта на улице Лео Кватчадзе в Сабурталинском районе Тбилиси будет приостановлено в течение месяца с 21 ноября, сообщает мэрия столицы.По информации пресс-службы, ограничение коснется участка от онкологической клиники до Британско-Грузинской академии.В период ремонтных работ автомобили будут двигаться по объездному маршруту - улицам Амашукели, Датуашвили, Авто Варази и Пермцерта.В центре Тбилиси изменится схема движения автотранспорта >>Дорожные работы на указанном участке осуществляет городская служба развития инфраструктуры мэрии.Мэрия Тбилиси приносит извинения жителям столицы за доставленные неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
Движение транспорта будет запрещено на одной из улиц в центре Тбилиси
Дорожные работы на указанном участке осуществляет городская служба развития инфраструктуры мэрии
ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Движение автотранспорта на улице Лео Кватчадзе в Сабурталинском районе Тбилиси будет приостановлено в течение месяца с 21 ноября, сообщает мэрия столицы.
По информации пресс-службы, ограничение коснется участка от онкологической клиники до Британско-Грузинской академии.
В период ремонтных работ автомобили будут двигаться по объездному маршруту - улицам Амашукели, Датуашвили, Авто Варази и Пермцерта.
Дорожные работы на указанном участке осуществляет городская служба развития инфраструктуры мэрии.
Мэрия Тбилиси приносит извинения жителям столицы за доставленные неудобства.