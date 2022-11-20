https://sputnik-georgia.ru/20221120/grazhdan-moldovy-arestovali-v-bolgarii-iz-za-terakta-v-turtsii-272317655.html

Граждан Молдовы арестовали в Болгарии из-за теракта в Турции

Граждан Молдовы арестовали в Болгарии из-за теракта в Турции

Трое из пяти задержанных в Болгарии по подозрению в причастности к теракту - граждане Молдовы 20.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-20T12:48+0400

2022-11-20T12:48+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя - Sputnik. Принадлежность к гражданству Республики Молдова троих человек, задержанных в Болгарии по подозрению в причастности к теракту в Турции, подтверждается, заявили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).Ранее в этот же день телеканал Nova сообщил, что по подозрению в причастности к недавнему теракту в Стамбуле в Болгарии задержаны пять человек, в том числе трое граждан Молдовы.Турция не принимает соболезнования посольства США – глава МИД страны >>Как отметили в молдавском ведомстве, после появления в СМИ информации о задержании граждан Молдовы, подозреваемых болгарскими властями в причастности к организации теракта в Турции, МИДЕИ незамедлительно отреагировало через молдавское посольство в Софии, направив болгарским властям ходатайство для получения дополнительной информации по указанному делу, сообщил Sputnik Молдова.Министерство заявило об открытости для эффективного обмена информацией между правоохранительными органами, судебными органами и разведывательными службами государств для борьбы с терроризмом, отслеживания иностранных боевиков и борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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