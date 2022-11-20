https://sputnik-georgia.ru/20221120/parlament-gruzii-gotovit-novyy-zakon-o-turizme-272310728.html
Парламент Грузии готовит новый закон о туризме
Парламент Грузии готовит новый закон о туризме
В Грузии закон "О туризме" был принят в 1997 году, и с тех пор в него были внесены лишь незначительные изменения 20.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-20T09:01+0400
2022-11-20T09:01+0400
2022-11-20T09:01+0400
туризм в грузии
туризм
туризм
грузия
новости
парламент грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/04/269202690_0:313:3077:2044_1920x0_80_0_0_27528793902626b8593ba99056b3305e.jpg
ТБИЛИСИ, 20 ноя - Sputnik. Отраслевой комитет парламента Грузии до конца 2023 года представит закон "О туризме", который предполагает введение новых правил для туристических компаний и гидов, заявил глава комитета Давид Сонгулашвили.В Грузии закон "О туризме" был принят в 1997 году, и с тех пор в него были внесены лишь незначительные изменения.По его словам, законопроект будет полностью соответствовать европейскому законодательству и, согласно новым правилам, всем работающим с туристами компаниям придется проходить официальную регистрацию.Речь идет не только о туроператорах, но и о гидах, проводниках и предоставляющих комбинированные услуги лицах.Что касается гидов, то, по словам Сонгулашвили, сертификация для них останется добровольной, но гиды с сертификатами получат специальные значки и будут пользоваться правом проводить экскурсии по всей стране, в том числе там, где гидам без сертификата ограничат доступ.Глава отраслевого комитета также отметил, что в новом законе будут защищены права потребителей и вопрос компенсаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/04/269202690_322:0:3051:2047_1920x0_80_0_0_6a0dbeaed9cca9dd0d63b1e12a892821.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туризм в грузии, туризм, туризм, грузия, новости, парламент грузии
туризм в грузии, туризм, туризм, грузия, новости, парламент грузии
Парламент Грузии готовит новый закон о туризме
В Грузии закон "О туризме" был принят в 1997 году, и с тех пор в него были внесены лишь незначительные изменения
ТБИЛИСИ, 20 ноя - Sputnik. Отраслевой комитет парламента Грузии до конца 2023 года представит закон "О туризме", который предполагает введение новых правил для туристических компаний и гидов, заявил глава комитета Давид Сонгулашвили.
В Грузии закон "О туризме" был принят в 1997 году, и с тех пор в него были внесены лишь незначительные изменения.
"Работа над документом практически завершена, и, предположительно, он будет инициирован до конца года. Рассмотрение и утверждение законопроекта пройдут уже на весенней сессии в будущем году", - сказал журналистам Сонгулашвили.
По его словам, законопроект будет полностью соответствовать европейскому законодательству и, согласно новым правилам, всем работающим с туристами компаниям придется проходить официальную регистрацию.
Речь идет не только о туроператорах, но и о гидах, проводниках и предоставляющих комбинированные услуги лицах.
Что касается гидов, то, по словам Сонгулашвили, сертификация для них останется добровольной, но гиды с сертификатами получат специальные значки и будут пользоваться правом проводить экскурсии по всей стране, в том числе там, где гидам без сертификата ограничат доступ.
Глава отраслевого комитета также отметил, что в новом законе будут защищены права потребителей и вопрос компенсаций.