https://sputnik-georgia.ru/20221120/parlament-gruzii-gotovit-novyy-zakon-o-turizme-272310728.html

Парламент Грузии готовит новый закон о туризме

Парламент Грузии готовит новый закон о туризме

В Грузии закон "О туризме" был принят в 1997 году, и с тех пор в него были внесены лишь незначительные изменения 20.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-20T09:01+0400

2022-11-20T09:01+0400

2022-11-20T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя - Sputnik. Отраслевой комитет парламента Грузии до конца 2023 года представит закон "О туризме", который предполагает введение новых правил для туристических компаний и гидов, заявил глава комитета Давид Сонгулашвили.В Грузии закон "О туризме" был принят в 1997 году, и с тех пор в него были внесены лишь незначительные изменения.По его словам, законопроект будет полностью соответствовать европейскому законодательству и, согласно новым правилам, всем работающим с туристами компаниям придется проходить официальную регистрацию.Речь идет не только о туроператорах, но и о гидах, проводниках и предоставляющих комбинированные услуги лицах.Что касается гидов, то, по словам Сонгулашвили, сертификация для них останется добровольной, но гиды с сертификатами получат специальные значки и будут пользоваться правом проводить экскурсии по всей стране, в том числе там, где гидам без сертификата ограничат доступ.Глава отраслевого комитета также отметил, что в новом законе будут защищены права потребителей и вопрос компенсаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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