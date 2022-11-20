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Поножовщина на западе Грузии привела к трагедии
Поножовщина на западе Грузии привела к трагедии
Подросток получил несколько ударов холодным оружием, предположительно ножом 20.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-20T20:08+0400
2022-11-20T20:08+0400
2022-11-20T21:11+0400
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ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Подросток скончался в результате драки со сверстниками, которая произошла в воскресенье вечером в Зугдиди на западе Грузии, сообщают местные СМИ.По словам очевидцев, потасовка между несовершеннолетними произошла на стадионе. Подросток получил несколько ударов холодным оружием, предположительно ножом. Его сразу же доставили в городскую больницу. Но спасти его врачам не удалось.Инцидент произошел у стадиона на улице Месхия. На месте работают эксперты-криминалисты.В МВД Грузии пока не заявляли о задержании подозреваемых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, зугдиди
грузия, новости, происшествия, зугдиди
Поножовщина на западе Грузии привела к трагедии
20:08 20.11.2022 (обновлено: 21:11 20.11.2022)
Подросток получил несколько ударов холодным оружием, предположительно ножом
ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Подросток скончался в результате драки со сверстниками, которая произошла в воскресенье вечером в Зугдиди на западе Грузии, сообщают местные СМИ.
По словам очевидцев, потасовка между несовершеннолетними произошла на стадионе. Подросток получил несколько ударов холодным оружием, предположительно ножом. Его сразу же доставили в городскую больницу. Но спасти его врачам не удалось.
Инцидент произошел у стадиона на улице Месхия. На месте работают эксперты-криминалисты.
В МВД Грузии пока не заявляли о задержании подозреваемых.