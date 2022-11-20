https://sputnik-georgia.ru/20221120/ponozhovschina-na-zapade-gruzii-privela-k-tragedii-272323144.html

Поножовщина на западе Грузии привела к трагедии

Поножовщина на западе Грузии привела к трагедии

Подросток получил несколько ударов холодным оружием, предположительно ножом 20.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Подросток скончался в результате драки со сверстниками, которая произошла в воскресенье вечером в Зугдиди на западе Грузии, сообщают местные СМИ.По словам очевидцев, потасовка между несовершеннолетними произошла на стадионе. Подросток получил несколько ударов холодным оружием, предположительно ножом. Его сразу же доставили в городскую больницу. Но спасти его врачам не удалось.Инцидент произошел у стадиона на улице Месхия. На месте работают эксперты-криминалисты.В МВД Грузии пока не заявляли о задержании подозреваемых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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