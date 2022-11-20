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Пострадавшим от изменения климата странам возместят ущерб
Пострадавшим от изменения климата странам возместят ущерб
Обещания предоставить финансирование для фонда дали ряд стран, в том числе Австрия, Бельгия, Дания, Канада, Новая Зеландия, Франция, ФРГ, Шотландия 20.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-20T13:53+0400
2022-11-20T13:53+0400
2022-11-20T13:53+0400
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ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Участники конференция ООН по вопросам изменения климата (COP27) в египетском Шарм-эш-Шейхе договорились о создании фонда компенсаций беднейшим странам.COP27 – центральное событие климатической политики мира в этом году - открылась на египетском курорте Шарм-эш-Шейх 6 ноября и должна была завершиться в пятницу. Однако ввиду разногласий между делегациями конференцию продлили, переговоры шли и ночью, а итоговое пленарное заседание стартовало в 4.00 по местному времени (6.00 тбс) и шло более пяти часов.Проблема "потерь и ущерба" - выплаты компенсаций развитыми странами наиболее пострадавшим от климатического кризиса беднейшим странам, внесшим наименьший вклад в кризис, – впервые была внесена в повестку климатических конференций ООН и стала центральной на COP27.Обещания предоставить финансирование для фонда дали ряд стран, в том числе Австрия, Бельгия, Дания, Канада, Новая Зеландия, Франция, ФРГ, Шотландия, отмечается в пресс-релизе египетской стороны."Парижское соглашение продолжает действовать без отступления от его целей, все обязательства вновь подтверждены и усилены, несмотря на глобальный "встречный ветер". Цель в уровень потепления в 1,5 градуса остается на горизонте", - сообщается в релизе.В Грузии начинается новая программа против изменения климата >>Также участники конференции призвали международные банки развития и финансовые институты реформировать свои приоритеты, чтобы гарантировать облегченный доступ к финансированию для борьбы с последствиями климатического кризиса.Согласно Парижскому климатическому соглашению 2015 года, миру к 2100 году предстоит удержать прирост глобальной средней температуры "намного ниже 2 градусов" и "приложить усилия" для ограничения потепления 1,5 градусами. Сейчас, по данным ООН, человечество на пути к потеплению на 2,8 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, общество, австрия, бельгия, оон, дания, египет, парижское соглашение по климату
в мире, новости, общество, австрия, бельгия, оон, дания, египет, парижское соглашение по климату
Пострадавшим от изменения климата странам возместят ущерб
Обещания предоставить финансирование для фонда дали ряд стран, в том числе Австрия, Бельгия, Дания, Канада, Новая Зеландия, Франция, ФРГ, Шотландия
ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Участники конференция ООН по вопросам изменения климата (COP27) в египетском Шарм-эш-Шейхе договорились о создании фонда компенсаций беднейшим странам.
COP27 – центральное событие климатической политики мира в этом году - открылась на египетском курорте Шарм-эш-Шейх 6 ноября и должна была завершиться в пятницу. Однако ввиду разногласий между делегациями конференцию продлили, переговоры шли и ночью, а итоговое пленарное заседание стартовало в 4.00 по местному времени (6.00 тбс) и шло более пяти часов.
"Сегодня в Шарм-эш-Шейхе мы создали первый в истории фонд "потерь и ущерба", который так долго назревал. Очень уместно, что фонд основан именно на этой конференции в Африке. Миллионы людей по всему миру теперь ощутят проблеск надежды на то, что будет быстро найден способ прекратить их страдания", - заявил глава МИД Египта и президент COP27 Самех Шукри на итоговом пленарном заседании.
Проблема "потерь и ущерба" - выплаты компенсаций развитыми странами наиболее пострадавшим от климатического кризиса беднейшим странам, внесшим наименьший вклад в кризис, – впервые была внесена в повестку климатических конференций ООН и стала центральной на COP27.
Обещания предоставить финансирование для фонда дали ряд стран, в том числе Австрия, Бельгия, Дания, Канада, Новая Зеландия, Франция, ФРГ, Шотландия, отмечается в пресс-релизе египетской стороны.
"Парижское соглашение продолжает действовать без отступления от его целей, все обязательства вновь подтверждены и усилены, несмотря на глобальный "встречный ветер". Цель в уровень потепления в 1,5 градуса остается на горизонте", - сообщается в релизе.
Также участники конференции призвали международные банки развития и финансовые институты реформировать свои приоритеты, чтобы гарантировать облегченный доступ к финансированию для борьбы с последствиями климатического кризиса.
Согласно Парижскому климатическому соглашению 2015 года, миру к 2100 году предстоит удержать прирост глобальной средней температуры "намного ниже 2 градусов" и "приложить усилия" для ограничения потепления 1,5 градусами. Сейчас, по данным ООН, человечество на пути к потеплению на 2,8 градуса.