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Пять человек погибло во время стрельбы в ночном клубе в США
Пять человек погибло во время стрельбы в ночном клубе в США
Офицеры задержали подозреваемого, он оказался ранен, и ему оказали медицинскую помощь в больнице 20.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-20T16:26+0400
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. По меньшей мере пять человек погибли, 18 пострадали в результате стрельбы в ночном клубе-баре в американском штате Колорадо, сообщает местная радиостанция KRDO со ссылкой на полицию.Как сообщается, инцидент произошел в ночь на воскресенье в городе Колорадо-Спрингс.Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в ночном клубе в американском штате Колорадо, сообщает издание New York Times.По словам представителя полиции Колорадо-Спрингс Памелы Кастро, офицеры задержали подозреваемого, он оказался ранен, и ему оказали медицинскую помощь в больнице.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, происшествия, сша, стрельба
в мире, новости, происшествия, сша, стрельба
Пять человек погибло во время стрельбы в ночном клубе в США
16:26 20.11.2022 (обновлено: 16:46 20.11.2022)
Офицеры задержали подозреваемого, он оказался ранен, и ему оказали медицинскую помощь в больнице
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. По меньшей мере пять человек погибли, 18 пострадали в результате стрельбы в ночном клубе-баре в американском штате Колорадо, сообщает местная радиостанция KRDO со ссылкой на полицию.
Как сообщается, инцидент произошел в ночь на воскресенье в городе Колорадо-Спрингс.
"Пять погибших, 18 раненых в результате ночной стрельбы в баре Колорадо-Спрингс", – сообщается на сайте радиостанции.
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в ночном клубе в американском штате Колорадо, сообщает издание New York Times.
По словам представителя полиции Колорадо-Спрингс Памелы Кастро, офицеры задержали подозреваемого, он оказался ранен, и ему оказали медицинскую помощь в больнице.