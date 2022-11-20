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Пять человек погибло во время стрельбы в ночном клубе в США

Пять человек погибло во время стрельбы в ночном клубе в США

Офицеры задержали подозреваемого, он оказался ранен, и ему оказали медицинскую помощь в больнице 20.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-20T16:26+0400

2022-11-20T16:26+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. По меньшей мере пять человек погибли, 18 пострадали в результате стрельбы в ночном клубе-баре в американском штате Колорадо, сообщает местная радиостанция KRDO со ссылкой на полицию.Как сообщается, инцидент произошел в ночь на воскресенье в городе Колорадо-Спрингс.Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в ночном клубе в американском штате Колорадо, сообщает издание New York Times.По словам представителя полиции Колорадо-Спрингс Памелы Кастро, офицеры задержали подозреваемого, он оказался ранен, и ему оказали медицинскую помощь в больнице.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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