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Турция нанесла удар по северу Ирака и Сирии

Турция нанесла удар по северу Ирака и Сирии

Минобороны Турции отметило, что операция была проведена "в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН" 20.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 ноя - Sputnik. Турецкие ВВС нанесли ряд авиаударов по Сирию и Ираку в рамках операции "Коготь-Меч", уничтожено несколько баз террористов, сообщает турецкое Минобороны.Операция стало ответом на теракт, который произошел на прошлой неделе в Стамбуле, в результате которого погибли шесть человек и более 80 получили ранения. По версии следствия, к теракту причастна Рабочая партия Курдистана и связанные с ней курдские группировки.В распространенном заявлении министерства говорится, что "воздушная операция Claw-Sword" была проведена в северном Ираке и Сирии, на территориях, которые "используются террористами в качестве баз для нападений на Турцию".Турция не принимает соболезнования посольства США – глава МИД страны >>В операции было задействовано свыше 50 самолетов и 20 беспилотников. Также была подключена артиллерия.В турецком военном ведомстве подчеркнули, что операция была проведена "в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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