Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221120/v-tsentre-moskvy-gorit-stroenie-na-komsomolskoy-ploschadi---vidno-silnoe-zadymlenie-272320630.html
В центре Москвы горит строение на Комсомольской площади - видно сильное задымление
В центре Москвы горит строение на Комсомольской площади - видно сильное задымление
Пожар произошел в воскресенье на Комсомольской площади, дом 1А, строение 18 20.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-20T17:05+0400
2022-11-20T17:18+0400
россия
новости
происшествия
москва
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/14/272320469_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f94c0147f24fd9d38d8499b00a87dba2.jpg
ТБИЛИСИ, 20 ноя - Sputnik. Площадь пожара в районе Комсомольской площади в центре Москвы достигла 1,9 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Пожар произошел в воскресенье на Комсомольской площади, дом 1А, строение 18. Виднелось сильное задымление. Спасатели прибыли на место."Пожарные незамедлительно выехали по заявке. В пути следования наблюдается сильное задымление. Информация уточняется", – говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/14/272320469_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ff671e26dd607caf26c76bf8adcc947a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, новости, происшествия, москва, пожар
россия, новости, происшествия, москва, пожар

В центре Москвы горит строение на Комсомольской площади - видно сильное задымление

17:05 20.11.2022 (обновлено: 17:18 20.11.2022)
© photo: Sputnik / Павел Бедняков Здание Ленинградского вокзала на Комсомольской площади в Москве
 Здание Ленинградского вокзала на Комсомольской площади в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 20.11.2022
© photo: Sputnik / Павел Бедняков
Подписаться на
НовостиTelegram
Пожар произошел в воскресенье на Комсомольской площади, дом 1А, строение 18
ТБИЛИСИ, 20 ноя - Sputnik. Площадь пожара в районе Комсомольской площади в центре Москвы достигла 1,9 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Пожар произошел в воскресенье на Комсомольской площади, дом 1А, строение 18. Виднелось сильное задымление. Спасатели прибыли на место.
"Пожарные незамедлительно выехали по заявке. В пути следования наблюдается сильное задымление. Информация уточняется", – говорится в сообщении.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0