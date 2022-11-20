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В центре Москвы горит строение на Комсомольской площади - видно сильное задымление
В центре Москвы горит строение на Комсомольской площади - видно сильное задымление
Пожар произошел в воскресенье на Комсомольской площади, дом 1А, строение 18 20.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-20T17:05+0400
2022-11-20T17:05+0400
2022-11-20T17:18+0400
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ТБИЛИСИ, 20 ноя - Sputnik. Площадь пожара в районе Комсомольской площади в центре Москвы достигла 1,9 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Пожар произошел в воскресенье на Комсомольской площади, дом 1А, строение 18. Виднелось сильное задымление. Спасатели прибыли на место."Пожарные незамедлительно выехали по заявке. В пути следования наблюдается сильное задымление. Информация уточняется", – говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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В центре Москвы горит строение на Комсомольской площади - видно сильное задымление
17:05 20.11.2022 (обновлено: 17:18 20.11.2022)
Пожар произошел в воскресенье на Комсомольской площади, дом 1А, строение 18
ТБИЛИСИ, 20 ноя - Sputnik.
Площадь пожара в районе Комсомольской площади в центре Москвы достигла 1,9 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости
в экстренных службах.
Пожар произошел в воскресенье на Комсомольской площади, дом 1А, строение 18. Виднелось сильное задымление. Спасатели прибыли на место.
"Пожарные незамедлительно выехали по заявке. В пути следования наблюдается сильное задымление. Информация уточняется", – говорится в сообщении.