https://sputnik-georgia.ru/20221120/v-tsentre-moskvy-gorit-stroenie-na-komsomolskoy-ploschadi---vidno-silnoe-zadymlenie-272320630.html

В центре Москвы горит строение на Комсомольской площади - видно сильное задымление

В центре Москвы горит строение на Комсомольской площади - видно сильное задымление

Пожар произошел в воскресенье на Комсомольской площади, дом 1А, строение 18 20.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-20T17:05+0400

2022-11-20T17:05+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя - Sputnik. Площадь пожара в районе Комсомольской площади в центре Москвы достигла 1,9 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Пожар произошел в воскресенье на Комсомольской площади, дом 1А, строение 18. Виднелось сильное задымление. Спасатели прибыли на место."Пожарные незамедлительно выехали по заявке. В пути следования наблюдается сильное задымление. Информация уточняется", – говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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