https://sputnik-georgia.ru/20221120/vneocherednye-prezidentskie-vybory-prokhodyat-v-kazakhstane-272316390.html
Внеочередные президентские выборы проходят в Казахстане
Внеочередные президентские выборы проходят в Казахстане
Президентский срок в Казахстане увеличен с 5 лет до 7, но при этом переизбираться после окончания своих полномочий глава государства не имеет права 20.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-20T10:35+0400
2022-11-20T10:35+0400
2022-11-20T10:46+0400
в мире
новости
политика
казахстан
касым-жомарт токаев
президентские выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/14/272316233_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_6111b8f9063254cadfa6f7b0b71a9744.jpg
ТБИЛИСИ, 20 ноя - Sputnik. Внеочередные выборы президента проходят в Казахстане сегодня.Всего в стане более 10 тысяч избирательных участков, большая часть начала работу в 7 часов утра (5 часов по тбилисскому времени). Голосование будет завершено в 20:00 (18 часов по тбилисскому времени). Есть избирательные участки и за границей.На подведение и опубликование итогов выборов, а также регистрацию избранного президента Центральной избирательной комиссией предусмотрено семь дней.Действующий президент Казахстана подписал указ о назначении внеочередных выборов в сентябре. Ранее он подписал поправки в Конституцию, согласно которым президентский срок будет увеличен с 5 лет до 7. При этом переизбираться после окончания своих полномочий глава государства не имеет права.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
казахстан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/14/272316233_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_6ab528779399fa380724072f1c3c0d0a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, казахстан, касым-жомарт токаев , президентские выборы
в мире, новости, политика, казахстан, касым-жомарт токаев , президентские выборы
Внеочередные президентские выборы проходят в Казахстане
10:35 20.11.2022 (обновлено: 10:46 20.11.2022)
Президентский срок в Казахстане увеличен с 5 лет до 7, но при этом переизбираться после окончания своих полномочий глава государства не имеет права
ТБИЛИСИ, 20 ноя - Sputnik. Внеочередные выборы президента проходят в Казахстане сегодня.
Всего в стане более 10 тысяч избирательных участков, большая часть начала работу в 7 часов утра (5 часов по тбилисскому времени). Голосование будет завершено в 20:00 (18 часов по тбилисскому времени). Есть избирательные участки и за границей.
На пост президента претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. В бюллетене для голосования также предусмотрен пункт "Против всех".
На подведение и опубликование итогов выборов, а также регистрацию избранного президента Центральной избирательной комиссией предусмотрено семь дней.
Действующий президент Казахстана подписал указ о назначении внеочередных выборов в сентябре. Ранее он подписал поправки в Конституцию, согласно которым президентский срок будет увеличен с 5 лет до 7. При этом переизбираться после окончания своих полномочий глава государства не имеет права.