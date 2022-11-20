https://sputnik-georgia.ru/20221120/vneocherednye-prezidentskie-vybory-prokhodyat-v-kazakhstane-272316390.html

Внеочередные президентские выборы проходят в Казахстане

Внеочередные президентские выборы проходят в Казахстане

Президентский срок в Казахстане увеличен с 5 лет до 7, но при этом переизбираться после окончания своих полномочий глава государства не имеет права 20.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 ноя - Sputnik. Внеочередные выборы президента проходят в Казахстане сегодня.Всего в стане более 10 тысяч избирательных участков, большая часть начала работу в 7 часов утра (5 часов по тбилисскому времени). Голосование будет завершено в 20:00 (18 часов по тбилисскому времени). Есть избирательные участки и за границей.На подведение и опубликование итогов выборов, а также регистрацию избранного президента Центральной избирательной комиссией предусмотрено семь дней.Действующий президент Казахстана подписал указ о назначении внеочередных выборов в сентябре. Ранее он подписал поправки в Конституцию, согласно которым президентский срок будет увеличен с 5 лет до 7. При этом переизбираться после окончания своих полномочий глава государства не имеет права.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, новости, политика, казахстан, касым-жомарт токаев , президентские выборы