https://sputnik-georgia.ru/20221120/vo-dvortse-orbeliani-v-tbilisi-startuet-nedelya-regionov-272316765.html
Во дворце Орбелиани в Тбилиси стартует "Неделя регионов"
Во дворце Орбелиани в Тбилиси стартует "Неделя регионов"
Цель учреждения "Недели регионов" - содействие их развитию, представление экономического и культурного потенциала регионов 20.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-20T11:08+0400
2022-11-20T11:08+0400
2022-11-20T11:08+0400
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ТБИЛИСИ, 20 ноя - Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили инициировала проведение "Недели регионов" во дворце Орбелиани в Тбилиси, служащей резиденцией президента, сообщает администрации главы государства.По информации пресс-службы, "Неделя" откроются 21 ноября "Днями Сванети" и продлится три дня."Дворец Орбелиани станет живым пространством, где люди найдут общий язык, чтобы способствовать развитию региона Земо Сванети и представить его потенциал. Дни Сванети – это первый шаг "Недели регионов", его цель – Сванети будущего, такой же великий и достойный гордости, как его богатое и разнообразное прошлое", - говорится в сообщении.В рамках "Дней Сванети", параллельно с культурной программой, пройдут панельные дискуссии о самоуправлении, энергетике, экономическом потенциале и культурном наследии региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
регион самегрело-земо сванети
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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , регион самегрело-земо сванети
грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , регион самегрело-земо сванети
Во дворце Орбелиани в Тбилиси стартует "Неделя регионов"
Цель учреждения "Недели регионов" - содействие их развитию, представление экономического и культурного потенциала регионов
ТБИЛИСИ, 20 ноя - Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили инициировала проведение "Недели регионов" во дворце Орбелиани в Тбилиси, служащей резиденцией президента, сообщает администрации главы государства.
По информации пресс-службы, "Неделя" откроются 21 ноября "Днями Сванети" и продлится три дня.
Цель учреждения "Недели регионов" - содействие их развитию, представление экономического и культурного потенциала регионов, выделение их разнообразия, а также популяризация как на местном, так и на международном уровне.
"Дворец Орбелиани станет живым пространством, где люди найдут общий язык, чтобы способствовать развитию региона Земо Сванети и представить его потенциал. Дни Сванети – это первый шаг "Недели регионов", его цель – Сванети будущего, такой же великий и достойный гордости, как его богатое и разнообразное прошлое", - говорится в сообщении.
В рамках "Дней Сванети", параллельно с культурной программой, пройдут панельные дискуссии о самоуправлении, энергетике, экономическом потенциале и культурном наследии региона.