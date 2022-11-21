https://sputnik-georgia.ru/20221121/agentstvo-konkurentsii-podderzhalo-sozdanie-novoy-stroitelnoy-kompanii-v-gruzii-272352099.html
Агентство конкуренции поддержало создание новой строительной компании в Грузии
Агентство конкуренции поддержало создание новой строительной компании в Грузии
Уведомление необходимо при сделке о слиянии или расширении, если годовой оборот двух компаний превышает 20 миллионов лари 21.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-21T23:36+0400
2022-11-21T23:36+0400
2022-11-22T00:02+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Национальное агентство конкуренции Грузии поддержало основание новой компании Зазой Гоготишвили и компанией СМС в строительной сфере, говорится в сообщении агентства.По данным Агентства, на строительном рынке Грузии работают 4 132 компании с объемом рынка в 6,2 миллиарда лари , а в сфере строительных материалов – 1 694 компании с объемом рынка 5,6 миллиарда лари.При этом только на строительном рынке Тбилиси, объем которого составляет 4,1 миллиарда лари, оперирует 2 155 компаний, а в центре Аджарии, где объем рынка составляет 1,4 миллиарда, - 554 компании.Агентство конкуренции Грузии изучает законность слияния двух крупных компаний >>"Создание единого предприятия не окажет существенного влияния на рынок, который в масштабах страны и городов низконцентрированный, и оно полностью соответствует рыночной среде", - говорится в сообщении.По законодательству Грузии, уведомление необходимо при сделке о слиянии или расширении, если годовой оборот двух компаний превышает 20 миллионов лари, а оборот каждой компании – 5 миллионов лари.За 2022 года Национальное агентство конкуренции дало согласие на 5 слияний. Всего же за три квартала этого года в Грузии зарегистрировано более 15,4 тысячи слияний компаний.
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грузия, новости, экономика, строительство, агентство конкуренции грузии
грузия, новости, экономика, строительство, агентство конкуренции грузии
Агентство конкуренции поддержало создание новой строительной компании в Грузии
23:36 21.11.2022 (обновлено: 00:02 22.11.2022)
Уведомление необходимо при сделке о слиянии или расширении, если годовой оборот двух компаний превышает 20 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Национальное агентство конкуренции Грузии поддержало основание новой компании Зазой Гоготишвили и компанией СМС в строительной сфере, говорится в сообщении агентства.
По данным Агентства, на строительном рынке Грузии работают 4 132 компании с объемом рынка в 6,2 миллиарда лари , а в сфере строительных материалов – 1 694 компании с объемом рынка 5,6 миллиарда лари.
При этом только на строительном рынке Тбилиси, объем которого составляет 4,1 миллиарда лари, оперирует 2 155 компаний, а в центре Аджарии, где объем рынка составляет 1,4 миллиарда, - 554 компании.
"Создание единого предприятия не окажет существенного влияния на рынок, который в масштабах страны и городов низконцентрированный, и оно полностью соответствует рыночной среде", - говорится в сообщении.
По законодательству Грузии, уведомление необходимо при сделке о слиянии или расширении, если годовой оборот двух компаний превышает 20 миллионов лари, а оборот каждой компании – 5 миллионов лари.
За 2022 года Национальное агентство конкуренции дало согласие на 5 слияний. Всего же за три квартала этого года в Грузии зарегистрировано более 15,4 тысячи слияний компаний.