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Азиатский банк выделил Грузии более 100 миллионов евро
Азиатский банк выделил Грузии более 100 миллионов евро
Цель программы - содействие устойчивому и инклюзивному экономическому росту Грузии 21.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-21T17:29+0400
2022-11-21T17:29+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) выделил Грузии кредит в размере 100,2 миллиона евро на реализацию программы фискальной устойчивости и социальной защиты.Соответствующее соглашение подписали министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и региональный директор АБР в Грузии Шейн Розенталь.Цель программы - содействие устойчивому и инклюзивному экономическому росту Грузии.Азиатский банк инвестирует в инфраструктурные проекты Грузии &gt;&gt;Перед подписанием стороны поделились видением ситуации в стране на фоне текущих вызовов. В очередной раз была подчеркнута важность использования транзитного потенциала Грузии и укрепления энергетической безопасности.Цель Азиатского банка развития – содействие успешному, многостороннему развитию Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работу по искоренению крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 68 стран, в том числе 49 из азиатского региона.Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых многосторонних партнеров. Общая стоимость долгов, выданных Грузии, составляет 2,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, министерство финансов грузии, азиатский банк развития (абр), кредит
грузия, новости, экономика, министерство финансов грузии, азиатский банк развития (абр), кредит

Азиатский банк выделил Грузии более 100 миллионов евро

17:29 21.11.2022
© Investigation Service of the Ministry of Finance of GeorgiaМинфин Грузии и АБР подписали соглашение
Минфин Грузии и АБР подписали соглашение - Sputnik Грузия, 1920, 21.11.2022
© Investigation Service of the Ministry of Finance of Georgia
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Цель программы - содействие устойчивому и инклюзивному экономическому росту Грузии
ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) выделил Грузии кредит в размере 100,2 миллиона евро на реализацию программы фискальной устойчивости и социальной защиты.
Соответствующее соглашение подписали министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и региональный директор АБР в Грузии Шейн Розенталь.
Цель программы - содействие устойчивому и инклюзивному экономическому росту Грузии.
Азиатский банк инвестирует в инфраструктурные проекты Грузии >>
Перед подписанием стороны поделились видением ситуации в стране на фоне текущих вызовов. В очередной раз была подчеркнута важность использования транзитного потенциала Грузии и укрепления энергетической безопасности.
Цель Азиатского банка развития – содействие успешному, многостороннему развитию Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работу по искоренению крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 68 стран, в том числе 49 из азиатского региона.
Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых многосторонних партнеров. Общая стоимость долгов, выданных Грузии, составляет 2,8 миллиарда долларов.
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