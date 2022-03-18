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Азиатский банк инвестирует в инфраструктурные проекты Грузии
Азиатский банк инвестирует в инфраструктурные проекты Грузии
Общая стоимость инфраструктурных проектов, финансируемых банком, составляет более 3,8 миллиарда лари 18.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-18T16:59+0400
2022-03-18T16:59+0400
2022-03-18T16:59+0400
грузия
новости
экономика
азиатский банк развития (абр)
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Успешное сотрудничество и планы на будущее представители Азиатского банка развития обсудили с министрами финансов и регионального развития и инфраструктуры Грузии.Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших и самых многосторонних партнеров.По его словам, Мининфраструктуры является важным партнером Банка, так как ведомство отвечает за реализацию 95% проектов, финансируемых АБР в Грузии. Общая стоимость проектов, финансируемых АБР и управляемых грузинским ведомством, составляет более 3,8 миллиарда лари.На встрече стороны обсудили важные инфраструктурные проекты, которые реализуются в Грузии при финансовой поддержке АБР, как в области дорожной инфраструктуры, систем водоснабжения и канализации, так и муниципального развития, говорится в информации министерства."Участок Рикоти, проект Квешети-Коби, проекты водоснабжения, благоустройство города, в том числе строительство садов и спортивных комплексов. Портфель, которым помогает нам Азиатский банк развития, составляет примерно 4 миллиарда лари", - сказал глава Мининфраструктуры Ираклий Карселадзе.Парламент Грузии ратифицировал кредитное соглашение с азиатским банком >>По данным Министерства, АБР финансирует важные проекты по строительству и реабилитации дорог, таких как участки Рикотского перевала Хеви-Убиса и Шорапани-Аргвета, являющихся частью скоростной магистрали Восток-Запад, объездная дорога Батуми, дорога Квешети-Коби и девятикилометровый тоннель, объездная дорога Цнори, мост и дорога в Поти.Банк оказывает большую поддержку в строительстве и ремонте систем водоснабжения и канализации в стране. Среди них ремонт систем водоснабжения Телави, программа институционального укрепления водопроводной компании. Кутаисский олимпийский бассейн, спортивные комплексы в Зугдиди, Рустави и Ахалцихе строятся при поддержке АБР. 20 детских садов строятся в Кутаиси, Поти, Сенаки, Супсе, Рухи, Старой Анаге, Вардисубани, Цинцкаро и других селах и городах. Недавно в Кахетии началась реализация проекта полного обновления города Велисцихе.За прошедшие годы при поддержке Банка были реализованы крупные инфраструктурные проекты, такие как строительство и реабилитация систем водоснабжения и очистных сооружений в Зугдиди, Уреки, Кутаиси и Чиатура, строительство береговой линии Батуми и станции метро "Университет".Рост экономики и сокращение госдолга - прогнозы премьера Грузии на 2022 год >>Кроме того, с региональным директором Жуковым а также постоянным представителем АБР в Грузии Шейном Розенталем встретился и министр финансов Лаша Хуцишвили.Министр проинформировал гостей о макроэкономических параметрах и рассказал о последствиях кризиса COVID-19 и тенденциях восстановления экономики за прошедший и начало текущего года. Также, стороны обсудили и влияние спецоперации России на Украине на экономическое развитие мира, региона и Грузии. Была отмечена необходимость дальнейшего мониторинга и анализа макроэкономических параметров страны.Кроме того, были обсуждены основные направления текущих реформ и важность существующих и планируемых проектов с банком. Были подчеркнуты запланированные реформы в области реформирования государственных предприятий, развития энергетического рынка и энергетической безопасности, регионального коридора и интеграции, а также развития человеческого капитала и роли сотрудничества с банком в этих вопросах.Стороны выразили надежду, что в ближайшие годы Азиатский банк развития продолжит поддерживать страну как в структурных, так и в экономических реформах.Цель АБР – внести свой вклад в успешное, многостороннее и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году, организация объединяет 68 стран, в том числе 49 стран азиатского региона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, экономика, азиатский банк развития (абр)
Азиатский банк инвестирует в инфраструктурные проекты Грузии
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Общая стоимость инфраструктурных проектов, финансируемых банком, составляет более 3,8 миллиарда лари
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Успешное сотрудничество и планы на будущее представители Азиатского банка развития обсудили с министрами финансов и регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших и самых многосторонних партнеров.
"Во время встречи с министром инфраструктуры и его командой мы обсудили ход реализации проектов. Мы рады, что добились хорошего прогресса, и, несмотря на ковид-ситуацию в 2020-21 годах, нам удается достичь поставленных целей. Большинство наших проектов идет по плану, и мы посетим некоторые из них", - сказал директор регионального департамента АБР в Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.
По его словам, Мининфраструктуры является важным партнером Банка, так как ведомство отвечает за реализацию 95% проектов, финансируемых АБР в Грузии. Общая стоимость проектов, финансируемых АБР и управляемых грузинским ведомством, составляет более 3,8 миллиарда лари.
На встрече стороны обсудили важные инфраструктурные проекты, которые реализуются в Грузии при финансовой поддержке АБР, как в области дорожной инфраструктуры, систем водоснабжения и канализации, так и муниципального развития, говорится в информации
министерства.
"Участок Рикоти, проект Квешети-Коби, проекты водоснабжения, благоустройство города, в том числе строительство садов и спортивных комплексов. Портфель, которым помогает нам Азиатский банк развития, составляет примерно 4 миллиарда лари", - сказал глава Мининфраструктуры Ираклий Карселадзе.
По данным Министерства, АБР финансирует важные проекты по строительству и реабилитации дорог, таких как участки Рикотского перевала Хеви-Убиса и Шорапани-Аргвета, являющихся частью скоростной магистрали Восток-Запад, объездная дорога Батуми, дорога Квешети-Коби и девятикилометровый тоннель, объездная дорога Цнори, мост и дорога в Поти.
Банк оказывает большую поддержку в строительстве и ремонте систем водоснабжения и канализации в стране. Среди них ремонт систем водоснабжения Телави, программа институционального укрепления водопроводной компании.
Кутаисский олимпийский бассейн, спортивные комплексы в Зугдиди, Рустави и Ахалцихе строятся при поддержке АБР. 20 детских садов строятся в Кутаиси, Поти, Сенаки, Супсе, Рухи, Старой Анаге, Вардисубани, Цинцкаро и других селах и городах. Недавно в Кахетии началась реализация проекта полного обновления города Велисцихе.
За прошедшие годы при поддержке Банка были реализованы крупные инфраструктурные проекты, такие как строительство и реабилитация систем водоснабжения и очистных сооружений в Зугдиди, Уреки, Кутаиси и Чиатура, строительство береговой линии Батуми и станции метро "Университет".
Кроме того, с региональным директором Жуковым а также постоянным представителем АБР в Грузии Шейном Розенталем встретился и министр финансов Лаша Хуцишвили.
Министр проинформировал гостей о макроэкономических параметрах и рассказал о последствиях кризиса COVID-19 и тенденциях восстановления экономики за прошедший и начало текущего года. Также, стороны обсудили и влияние спецоперации России на Украине на экономическое развитие мира, региона и Грузии. Была отмечена необходимость дальнейшего мониторинга и анализа макроэкономических параметров страны.
Кроме того, были обсуждены основные направления текущих реформ и важность существующих и планируемых проектов с банком. Были подчеркнуты запланированные реформы в области реформирования государственных предприятий, развития энергетического рынка и энергетической безопасности, регионального коридора и интеграции, а также развития человеческого капитала и роли сотрудничества с банком в этих вопросах.
Стороны выразили надежду, что в ближайшие годы Азиатский банк развития продолжит поддерживать страну как в структурных, так и в экономических реформах.
Цель АБР – внести свой вклад в успешное, многостороннее и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году, организация объединяет 68 стран, в том числе 49 стран азиатского региона.
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