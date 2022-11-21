https://sputnik-georgia.ru/20221121/chto-my-edim-v-odnoy-iz-pekaren-tbilisi-obnaruzhili-koninu-i-oslyatinu-272339641.html
Что мы едим? В одной из пекарен Тбилиси обнаружили конину и ослятину
Что мы едим? В одной из пекарен Тбилиси обнаружили конину и ослятину
Сотрудники агентства продовольствия взяли образцы фарша и отправили их в аккредитованную лабораторию 21.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-21T14:28+0400
2022-11-21T14:28+0400
2022-11-21T14:28+0400
грузия
новости
тбилиси
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23736/36/237363664_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7e8d8ebc3f256143daef0d2f89de3f5b.jpg
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии в результате повторной лабораторной проверки вновь выявили конину и ослятину в продукции одной из пекарен, расположенной на окраине Тбилиси, и приостановили право на продолжение работы, сообщает пресс-служба ведомства.Компании придется выплатить штраф в размере 1 000 лари (367 долларов).Неделю назад инспекторы выявили нарушения в компании "Лидер", расположенной в районе Глдани.Сотрудники агентства продовольствия взяли образцы фарша и отправили их в аккредитованную лабораторию. Компанию обязали изъять с рынка продукцию.С целью защиты интересов потребителей, Национальное агентство продовольствия продолжает брать образцы продуктов питания и исследовать их на разные параметры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23736/36/237363664_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_7d4b7a04659e3400cf6caa175721bf28.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, общество
грузия, новости, тбилиси, общество
Что мы едим? В одной из пекарен Тбилиси обнаружили конину и ослятину
Сотрудники агентства продовольствия взяли образцы фарша и отправили их в аккредитованную лабораторию
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии в результате повторной лабораторной проверки вновь выявили конину и ослятину в продукции одной из пекарен, расположенной на окраине Тбилиси, и приостановили право на продолжение работы, сообщает пресс-служба ведомства.
Компании придется выплатить штраф в размере 1 000 лари (367 долларов).
Неделю назад инспекторы выявили нарушения в компании "Лидер", расположенной в районе Глдани.
Сотрудники агентства продовольствия взяли образцы фарша и отправили их в аккредитованную лабораторию. Компанию обязали изъять с рынка продукцию.
С целью защиты интересов потребителей, Национальное агентство продовольствия продолжает брать образцы продуктов питания и исследовать их на разные параметры.