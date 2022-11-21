https://sputnik-georgia.ru/20221121/chto-my-edim-v-odnoy-iz-pekaren-tbilisi-obnaruzhili-koninu-i-oslyatinu-272339641.html

Что мы едим? В одной из пекарен Тбилиси обнаружили конину и ослятину

Что мы едим? В одной из пекарен Тбилиси обнаружили конину и ослятину

Сотрудники агентства продовольствия взяли образцы фарша и отправили их в аккредитованную лабораторию 21.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-21T14:28+0400

2022-11-21T14:28+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии в результате повторной лабораторной проверки вновь выявили конину и ослятину в продукции одной из пекарен, расположенной на окраине Тбилиси, и приостановили право на продолжение работы, сообщает пресс-служба ведомства.Компании придется выплатить штраф в размере 1 000 лари (367 долларов).Неделю назад инспекторы выявили нарушения в компании "Лидер", расположенной в районе Глдани.Сотрудники агентства продовольствия взяли образцы фарша и отправили их в аккредитованную лабораторию. Компанию обязали изъять с рынка продукцию.С целью защиты интересов потребителей, Национальное агентство продовольствия продолжает брать образцы продуктов питания и исследовать их на разные параметры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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