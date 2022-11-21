https://sputnik-georgia.ru/20221121/glava-minekonomiki-gruzii-kompaniyu-po-vypusku-borzhomi-zhdet-restrukturizatsiya-272349698.html

Глава: компанию "Боржоми" ждет реструктуризация

Глава: компанию "Боржоми" ждет реструктуризация

Важные стратегические решения совместно с другими акционерами согласовываются с государством, заявил министр 21.11.2022, Sputnik Грузия

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леван давиташвили

"боржоми"

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ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. На повестке дня стоит долгосрочная реструктуризация компании "Боржоми", заявил глава министр экономики Грузии Леван Давиташили.Государство владеет 7,73% акций компании Rissa Investments Limited - контролирующего акционера международной компании IDS Borjomi International, производящей знаменитую грузинскую минеральную воду "Боржоми".По его словам, государство не занимается оперативным управлением, но важные стратегические решения совместно с другими акционерами согласовываются с государством, исходя исключительно из цели защиты интересов стратегического бренда "Боржоми"."Насколько это возможно. "Боржоми" как бренд должен быть еще сильнее представлен на международном рынке, а интересы граждан, работающих в "Боржоми", должны быть максимально защищены", - сказал Давиташвили.О финансовых проблемах в IDS Borjomi из-за введения санкций против российских владельцев стало известно в конце апреля. На этом фоне компания объявила о готовности безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии.Правительство Грузии определилось с кандидатами в Совет директоров "Боржоми" >>Согласно сделке между правительством Грузии и владельцами "Боржоми", представитель государства возглавляет Совет директоров в Rissa Investments Limited и у него есть право решающего голоса. Кроме того, у государства есть также директор-наблюдатель.Rissa Investments Limited — холдинговая компания, консолидирующая активы по выпуску бутилированной воды на территории России, Грузии и Украины. Портфель брендов компании объединяет такие марки, как "Боржоми", "Святой источник" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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