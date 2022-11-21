Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221121/glava-minekonomiki-gruzii-kompaniyu-po-vypusku-borzhomi-zhdet-restrukturizatsiya-272349698.html
Глава: компанию "Боржоми" ждет реструктуризация
Глава: компанию "Боржоми" ждет реструктуризация
Важные стратегические решения совместно с другими акционерами согласовываются с государством, заявил министр 21.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-21T21:41+0400
2022-11-21T21:56+0400
грузия
новости
экономика
леван давиташвили
"боржоми"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/04/266431645_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_5216091b849ba8eaa75d8a3dd4836c6e.jpg
ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. На повестке дня стоит долгосрочная реструктуризация компании "Боржоми", заявил глава министр экономики Грузии Леван Давиташили.Государство владеет 7,73% акций компании Rissa Investments Limited - контролирующего акционера международной компании IDS Borjomi International, производящей знаменитую грузинскую минеральную воду "Боржоми".По его словам, государство не занимается оперативным управлением, но важные стратегические решения совместно с другими акционерами согласовываются с государством, исходя исключительно из цели защиты интересов стратегического бренда "Боржоми"."Насколько это возможно. "Боржоми" как бренд должен быть еще сильнее представлен на международном рынке, а интересы граждан, работающих в "Боржоми", должны быть максимально защищены", - сказал Давиташвили.О финансовых проблемах в IDS Borjomi из-за введения санкций против российских владельцев стало известно в конце апреля. На этом фоне компания объявила о готовности безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии.Правительство Грузии определилось с кандидатами в Совет директоров "Боржоми" &gt;&gt;Согласно сделке между правительством Грузии и владельцами "Боржоми", представитель государства возглавляет Совет директоров в Rissa Investments Limited и у него есть право решающего голоса. Кроме того, у государства есть также директор-наблюдатель.Rissa Investments Limited — холдинговая компания, консолидирующая активы по выпуску бутилированной воды на территории России, Грузии и Украины. Портфель брендов компании объединяет такие марки, как "Боржоми", "Святой источник" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/04/266431645_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_6fff43b83cbbf8ce299c27c58aa12ff7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, леван давиташвили, "боржоми"
грузия, новости, экономика, леван давиташвили, "боржоми"

Глава: компанию "Боржоми" ждет реструктуризация

21:41 21.11.2022 (обновлено: 21:56 21.11.2022)
© photo: Sputnik / StringerМинеральная вода "Боржоми"
Минеральная вода Боржоми - Sputnik Грузия, 1920, 21.11.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Важные стратегические решения совместно с другими акционерами согласовываются с государством, заявил министр
ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. На повестке дня стоит долгосрочная реструктуризация компании "Боржоми", заявил глава министр экономики Грузии Леван Давиташили.
Государство владеет 7,73% акций компании Rissa Investments Limited - контролирующего акционера международной компании IDS Borjomi International, производящей знаменитую грузинскую минеральную воду "Боржоми".
"На повестке дня стоит долгосрочная реструктуризация компании. Это необходимо в связи с тем, что структура компании была бы более гибкой, адекватной и более чутко реагирующей на вызовы, создаваемые текущей ситуацией. В управлении происходят серьезные изменения", - сказал Давиташвили журналистам.
По его словам, государство не занимается оперативным управлением, но важные стратегические решения совместно с другими акционерами согласовываются с государством, исходя исключительно из цели защиты интересов стратегического бренда "Боржоми".
"Насколько это возможно. "Боржоми" как бренд должен быть еще сильнее представлен на международном рынке, а интересы граждан, работающих в "Боржоми", должны быть максимально защищены", - сказал Давиташвили.
О финансовых проблемах в IDS Borjomi из-за введения санкций против российских владельцев стало известно в конце апреля. На этом фоне компания объявила о готовности безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии.
Правительство Грузии определилось с кандидатами в Совет директоров "Боржоми" >>
Согласно сделке между правительством Грузии и владельцами "Боржоми", представитель государства возглавляет Совет директоров в Rissa Investments Limited и у него есть право решающего голоса. Кроме того, у государства есть также директор-наблюдатель.
Rissa Investments Limited — холдинговая компания, консолидирующая активы по выпуску бутилированной воды на территории России, Грузии и Украины. Портфель брендов компании объединяет такие марки, как "Боржоми", "Святой источник" и другие.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0