https://sputnik-georgia.ru/20221121/kaladze-protiv-telekompanii-preniya-po-delu-zaversheny-272349196.html

Каладзе против телекомпании: прения по делу завершены

Каладзе против телекомпании: прения по делу завершены

Каладзе требует возмещения морального ущерба в размере 100 тысяч лари 21.11.2022, Sputnik Грузия

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политика

каха каладзе

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Тбилисский городской суд вынесет решение по делу "Мэр Тбилиси Каха Каладзе против телекомпании "ТВ Пирвели" и ее ведущей Майи Мамулашвили" 30 ноября.Каладзе подал иск против телекомпании 20 июня. В иске речь идет о передаче 5 июня, где, по мнению мэра Тбилиси, в авторской передаче Мамулашвили имела место клевета — якобы, мэр "украл 60 млн в результате тендера и на этот счет имеется документация".Согласно информации Первого канала, на заседании суда в понедельник адвокат ответчика Мариам Капанадзе заявила, что слова Мамулашвили являются свободой выражения мнения, а не клеветой.Суд по делу Каладзе против "ТВ Пирвели" продолжается: подробности заседания >>"Сторона истца не представила ни одного доказательства, тогда как национальное законодательство обязывает истца представить аргумент и доказать, что сказанное является клеветой. Между тем мы представили как фактические доказательства, так и ряд юридических аргументов, которые однозначно поддерживают нашу позицию", - сказала Капанадзе.Между тем, по словам адвоката Каладзе Дмитрия Габуния доказательства должна была предоставлять телекомпания, а не они.Каладзе требует не только признания слов ведущей клеветой, но и возмещения морального ущерба в размере 100 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, каха каладзе, тбилисский городской суд