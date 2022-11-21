https://sputnik-georgia.ru/20221121/putin-avantyurnaya-politika-zapada-narushila-balans-na-rynke-prodovolstviya-272348508.html

Путин: авантюрная политика Запада нарушила баланс на рынке продовольствия

Путин: авантюрная политика Запада нарушила баланс на рынке продовольствия

Владимир Путин выступил на мероприятии по вопросам российской селекции и генетики 21.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-21T19:59+0400

2022-11-21T19:59+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Авантюрная непрофессиональная политика некоторых западных стран привела к дисбалансу в мировом продовольствии, заявил президент России Владимир Путин.Он добавил, что на сегодняшний день Россия обеспечивает продовольственную безопасность по большинству ключевых параметров.Задачи повышения суверенитета очень важны в условиях санкционного давления, все меры по поддержке агропромышленного комплекса сработали, заявил президент России."Сегодня мы с вами на мероприятии, которое запланировали, вроде бы занимаемся... и будем заниматься только вопросами отраслевого характера. Вместе с тем они имеют чрезвычайно важное значение для экономики в целом, для повышения нашего суверенитета в такой важнейшей области как агропромышленный комплекс", - сказал Путин.Мировые цены на зерно выросли в октябре – отчет FAO >>Он отметил, что такие проекты, как птицеводческие площадки племенного центра в Тюмени, призваны укрепить продовольственную безопасность и независимость, обеспечить хозяйство отечественным племенным материалом."Это без всякого преувеличения вопрос нашего технологического, научного и продовольственного суверенитета, устойчивости и наполнения российского рынка доступными и качественными продуктами питания" - отметил Путин. Он подчеркнул, что в условиях санкционного давления, глобальных продовольственных вызовов эти задачи становятся еще более актуальны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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