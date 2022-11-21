https://sputnik-georgia.ru/20221121/razrushitelnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-indonezii--desyatki-pogibshikh-272341608.html

Разрушительное землетрясение произошло в Индонезии – десятки погибших

Разрушительное землетрясение произошло в Индонезии – десятки погибших

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,4 находился близ города Чианджур на Западной Яве 21.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. По меньшей мере 56 человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в Индонезии в понедельник.Именно в этом городе находился эпицентр землетрясения магнитудой 5,4.В феврале 2022 года в результате землетрясения магнитудой 6,2 в провинции Западная Суматра, Индонезия, погибли по меньшей мере 25 человек и более 460 получили ранения.В январе 2021 года в индонезийской провинции Западный Сулавеси в результате землетрясения магнитудой 6,2 погибло более 100 человек и около 6 500 получили ранения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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