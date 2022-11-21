https://sputnik-georgia.ru/20221121/razrushitelnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-indonezii--desyatki-pogibshikh-272341608.html
Разрушительное землетрясение произошло в Индонезии – десятки погибших
Разрушительное землетрясение произошло в Индонезии – десятки погибших
Эпицентр землетрясения магнитудой 5,4 находился близ города Чианджур на Западной Яве 21.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-21T15:37+0400
2022-11-21T15:37+0400
2022-11-21T15:37+0400
в мире
происшествия
новости
индонезия
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1b/264819489_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_586ab6f37954ee3069e215fb1a9ff454.jpg
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. По меньшей мере 56 человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в Индонезии в понедельник.Именно в этом городе находился эпицентр землетрясения магнитудой 5,4.В феврале 2022 года в результате землетрясения магнитудой 6,2 в провинции Западная Суматра, Индонезия, погибли по меньшей мере 25 человек и более 460 получили ранения.В январе 2021 года в индонезийской провинции Западный Сулавеси в результате землетрясения магнитудой 6,2 погибло более 100 человек и около 6 500 получили ранения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
индонезия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1b/264819489_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ca44ddc1f70cced84478bcfc4b807bf5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, происшествия, новости, индонезия, землетрясение
в мире, происшествия, новости, индонезия, землетрясение
Разрушительное землетрясение произошло в Индонезии – десятки погибших
Эпицентр землетрясения магнитудой 5,4 находился близ города Чианджур на Западной Яве
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. По меньшей мере 56 человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в Индонезии в понедельник.
"Исходя из последних данных на местах, число погибших увеличилось до 56 человек", — заявил Герман Сухерман, работник больницы города Чианджур на Западной Яве.
Именно в этом городе находился эпицентр землетрясения магнитудой 5,4.
В феврале 2022 года в результате землетрясения магнитудой 6,2 в провинции Западная Суматра, Индонезия, погибли по меньшей мере 25 человек и более 460 получили ранения.
В январе 2021 года в индонезийской провинции Западный Сулавеси в результате землетрясения магнитудой 6,2 погибло более 100 человек и около 6 500 получили ранения.