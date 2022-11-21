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Убийство подростка в Зугдиди – задержан несовершеннолетний
Убийство подростка в Зугдиди – задержан несовершеннолетний
Несовершеннолетнему обвиняемому грозит от 16 лет тюрьмы 21.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-21T12:18+0400
2022-11-21T12:18+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Полиция задержала 17-летнего несовершеннолетнего по обвинению в умышленном убийстве 15-летнего подростка в Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети), говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Преступление произошло на улице Месхия вечером 20 ноября. В потасовке у небольшого стадиона участвовали несколько несовершеннолетних.Следствие установило, что обвиняемый на почве ссоры ранил ножом подростка, который скончался до того, как его доставили в больницу.Полиция задержала обвиняемого в Зугдиди по горячим следам вскоре после случившегося.Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах заведомо для виновного несовершеннолетнего лица", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, зугдиди, тбилиси, самегрело
происшествия, грузия, новости, зугдиди, тбилиси, самегрело
Убийство подростка в Зугдиди – задержан несовершеннолетний
12:18 21.11.2022 (обновлено: 12:28 21.11.2022)
Несовершеннолетнему обвиняемому грозит от 16 лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Полиция задержала 17-летнего несовершеннолетнего по обвинению в умышленном убийстве 15-летнего подростка в Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети), говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Преступление произошло на улице Месхия вечером 20 ноября. В потасовке у небольшого стадиона участвовали несколько несовершеннолетних.
Следствие установило, что обвиняемый на почве ссоры ранил ножом подростка, который скончался до того, как его доставили в больницу.
Полиция задержала обвиняемого в Зугдиди по горячим следам вскоре после случившегося.
Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах заведомо для виновного несовершеннолетнего лица", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение.