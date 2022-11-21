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В Грузии стартовала "Неделя регионов"
В Грузии стартовала "Неделя регионов"
Цель "Недели регионов" - содействие их развитию, а также популяризация как на местном, так и на международном уровне 21.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-21T18:30+0400
2022-11-21T18:30+0400
2022-11-21T18:30+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. "Неделя регионов" стартовала в Грузии с "Дней Сванети" - церемония открытия мероприятия состоялась в понедельник в президентской резиденции во дворце Орбелиани, говорится в сообщении администрации главы государства.Инициатором проведения мероприятия стала президент Саломе Зурабишвили. Неделя, посвященная краю Сванети, продлится три дня. Последующие дни будут посвящены другому региону.Цель "Недели регионов" - содействие их развитию, представление экономического и культурного потенциала регионов, выделение их разнообразия, а также популяризация как на местном, так и на международном уровне.В рамках "Дней Сванети", параллельно с культурной программой, пройдут панельные дискуссии о самоуправлении, энергетике, экономическом потенциале и культурном наследии региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , тбилиси
грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , тбилиси
В Грузии стартовала "Неделя регионов"
Цель "Недели регионов" - содействие их развитию, а также популяризация как на местном, так и на международном уровне
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. "Неделя регионов" стартовала в Грузии с "Дней Сванети" - церемония открытия мероприятия состоялась в понедельник в президентской резиденции во дворце Орбелиани, говорится в сообщении администрации главы государства.
Инициатором проведения мероприятия стала президент Саломе Зурабишвили. Неделя, посвященная краю Сванети, продлится три дня. Последующие дни будут посвящены другому региону.
"Дворец Орбелиани станет живым пространством, где люди найдут общий язык, чтобы способствовать развитию региона Земо Сванети и представить его потенциал. Дни Сванети – это первый шаг "Недели регионов", - говорится в сообщении.
Цель "Недели регионов" - содействие их развитию, представление экономического и культурного потенциала регионов, выделение их разнообразия, а также популяризация как на местном, так и на международном уровне.
В рамках "Дней Сванети", параллельно с культурной программой, пройдут панельные дискуссии о самоуправлении, энергетике, экономическом потенциале и культурном наследии региона.