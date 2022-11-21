https://sputnik-georgia.ru/20221121/v-gruzii-startovala-nedelya-regionov-272345248.html

В Грузии стартовала "Неделя регионов"

В Грузии стартовала "Неделя регионов"

Цель "Недели регионов" - содействие их развитию, а также популяризация как на местном, так и на международном уровне 21.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-21T18:30+0400

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грузия

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общество

саломе зурабишвили

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. "Неделя регионов" стартовала в Грузии с "Дней Сванети" - церемония открытия мероприятия состоялась в понедельник в президентской резиденции во дворце Орбелиани, говорится в сообщении администрации главы государства.Инициатором проведения мероприятия стала президент Саломе Зурабишвили. Неделя, посвященная краю Сванети, продлится три дня. Последующие дни будут посвящены другому региону.Цель "Недели регионов" - содействие их развитию, представление экономического и культурного потенциала регионов, выделение их разнообразия, а также популяризация как на местном, так и на международном уровне.В рамках "Дней Сванети", параллельно с культурной программой, пройдут панельные дискуссии о самоуправлении, энергетике, экономическом потенциале и культурном наследии региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , тбилиси