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https://sputnik-georgia.ru/20221122/gruziya-poka-ne-prinyala-reshenie-ob-otpravke-zakona-ob-oligarkhakh-v-venetsianskuyu-komissiyu-272381758.html
Грузия пока не приняла решение об отправке закона об олигархах в Венецианскую комиссию
Грузия пока не приняла решение об отправке закона об олигархах в Венецианскую комиссию
Грузинская версия закона является копией украинского, поэтому никакого дополнительного мнения от Венецианской комиссии Грузия не ждет, заявил спикер парламента 22.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-22T23:05+0400
2022-11-22T23:05+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Парламент Грузии пытается узнать заключение Венецианской комиссии по вопросу украинского закона "О деолигархизации", а после будет принимать решение по грузинской версии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.Представительство ЕС в Грузии еще раз отметило важность проверки закона "О деолигархизации", принятого парламентом Грузии уже в двух чтениях, Венецианской комиссией.По его словам, грузинская версия закона является копией украинского, поэтому никакого дополнительного мнения от Венецианской комиссии Грузия не ждет.Между тем еврокомиссар Оливер Вархей ранее заявил, что Венецианская комиссия должна оценить, "насколько закон приведет к цели, прописанной в рекомендации". Речь идет об одном из условий ЕС для предоставления Грузии статуса кандидата.Грузинская оппозиция представила свою версию закона "О деолигархизации" - детали документа &gt;&gt;"Грузинская мечта" все же решила не затягивать с принятием нового закона. Депутаты от партии планируют выполнить большинство рекомендаций до конца 2022 года.Согласно регламенту, депутаты больше не смогут изменить принятый в двух чтениях законопроект. К третьему, то есть последнему чтению можно лишь исправлять ошибки правописания.Оппозиция не стала голосовать за инициированный правящей партией проект закона, заявив, что украинский закон хорош тем, что адаптирован к реалиям именно Украины, а Грузии нужен закон, который будет учитывать грузинские реалии. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" уже представила в парламент свою версию закона.Представители "Грузинской мечты" объясняют протест оппозиции тем, что в случае утверждения законопроекта под его действие подпадет не Иванишвили, который ушел из политики в январе 2021 года, а некоторые оппозиционеры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, венецианская комиссия, грузинская мечта
грузия, политика, новости, шалва папуашвили, венецианская комиссия, грузинская мечта

Грузия пока не приняла решение об отправке закона об олигархах в Венецианскую комиссию

23:05 22.11.2022
© Parliament of GeorgiaШалва Папуашвили
Шалва Папуашвили - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2022
© Parliament of Georgia
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Грузинская версия закона является копией украинского, поэтому никакого дополнительного мнения от Венецианской комиссии Грузия не ждет, заявил спикер парламента
ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Парламент Грузии пытается узнать заключение Венецианской комиссии по вопросу украинского закона "О деолигархизации", а после будет принимать решение по грузинской версии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Представительство ЕС в Грузии еще раз отметило важность проверки закона "О деолигархизации", принятого парламентом Грузии уже в двух чтениях, Венецианской комиссией.
"Наш кабинет уже обратился в Венецианскую комиссию по вопросу украинского законопроекта о деолигархизации, чтобы узнать, что с ним сейчас происходит. Мы знаем, что этот закон также размещен на сайте, поскольку он ожидает заключения. Мы выясним, какова ситуация, и будем действовать соответственно", - сказал Папуашвили.
По его словам, грузинская версия закона является копией украинского, поэтому никакого дополнительного мнения от Венецианской комиссии Грузия не ждет.
Между тем еврокомиссар Оливер Вархей ранее заявил, что Венецианская комиссия должна оценить, "насколько закон приведет к цели, прописанной в рекомендации". Речь идет об одном из условий ЕС для предоставления Грузии статуса кандидата.
Грузинская оппозиция представила свою версию закона "О деолигархизации" - детали документа >>
"Грузинская мечта" все же решила не затягивать с принятием нового закона. Депутаты от партии планируют выполнить большинство рекомендаций до конца 2022 года.
Согласно регламенту, депутаты больше не смогут изменить принятый в двух чтениях законопроект. К третьему, то есть последнему чтению можно лишь исправлять ошибки правописания.
© SputnikРазыскивается олигарх - карикатура
Разыскивается олигарх - карикатура - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2022
Разыскивается олигарх - карикатура
© Sputnik
Оппозиция не стала голосовать за инициированный правящей партией проект закона, заявив, что украинский закон хорош тем, что адаптирован к реалиям именно Украины, а Грузии нужен закон, который будет учитывать грузинские реалии. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" уже представила в парламент свою версию закона.
Представители "Грузинской мечты" объясняют протест оппозиции тем, что в случае утверждения законопроекта под его действие подпадет не Иванишвили, который ушел из политики в январе 2021 года, а некоторые оппозиционеры.
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