https://sputnik-georgia.ru/20221122/gruziya-poka-ne-prinyala-reshenie-ob-otpravke-zakona-ob-oligarkhakh-v-venetsianskuyu-komissiyu-272381758.html

Грузия пока не приняла решение об отправке закона об олигархах в Венецианскую комиссию

Грузия пока не приняла решение об отправке закона об олигархах в Венецианскую комиссию

Грузинская версия закона является копией украинского, поэтому никакого дополнительного мнения от Венецианской комиссии Грузия не ждет, заявил спикер парламента 22.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-22T23:05+0400

2022-11-22T23:05+0400

2022-11-22T23:05+0400

грузия

политика

новости

шалва папуашвили

венецианская комиссия

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1b/263179797_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_61ca5eac01da119fe233c26f2c12e14f.jpg

ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Парламент Грузии пытается узнать заключение Венецианской комиссии по вопросу украинского закона "О деолигархизации", а после будет принимать решение по грузинской версии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.Представительство ЕС в Грузии еще раз отметило важность проверки закона "О деолигархизации", принятого парламентом Грузии уже в двух чтениях, Венецианской комиссией.По его словам, грузинская версия закона является копией украинского, поэтому никакого дополнительного мнения от Венецианской комиссии Грузия не ждет.Между тем еврокомиссар Оливер Вархей ранее заявил, что Венецианская комиссия должна оценить, "насколько закон приведет к цели, прописанной в рекомендации". Речь идет об одном из условий ЕС для предоставления Грузии статуса кандидата.Грузинская оппозиция представила свою версию закона "О деолигархизации" - детали документа >>"Грузинская мечта" все же решила не затягивать с принятием нового закона. Депутаты от партии планируют выполнить большинство рекомендаций до конца 2022 года.Согласно регламенту, депутаты больше не смогут изменить принятый в двух чтениях законопроект. К третьему, то есть последнему чтению можно лишь исправлять ошибки правописания.Оппозиция не стала голосовать за инициированный правящей партией проект закона, заявив, что украинский закон хорош тем, что адаптирован к реалиям именно Украины, а Грузии нужен закон, который будет учитывать грузинские реалии. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" уже представила в парламент свою версию закона.Представители "Грузинской мечты" объясняют протест оппозиции тем, что в случае утверждения законопроекта под его действие подпадет не Иванишвили, который ушел из политики в январе 2021 года, а некоторые оппозиционеры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, шалва папуашвили, венецианская комиссия, грузинская мечта