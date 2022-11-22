Грузинская оппозиция представила свою версию закона "О деолигархизации" - детали документа
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии - начало заседания
© photo: Sputnik / Stringer
Помимо определения "олигарх", законопроект также вводит термин "олигархическое правление"
ТБИЛИСИ, 22 ноя - Sputnik. Самая крупная оппозиционная фракция "Единое национальное движение" зарегистрировала свою версию нового закона "О деолигархизации", который, по ее мнению, отвечает всем директивам Евросоюза, а также грузинским реалиям.
Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ранее подготовила свою версию нового закона, который уже принят в двух чтениях.
Законопроект, автором которого является депутат от "Нацдвижения" Леван Бежашвили, называется "Против олигархического правления", и он, помимо определения "олигарх", также вводит в грузинское законодательство термин "олигархическое правление".
Олигархи по-оппозиционному
Согласно законопроекту, олигархом является человек, который оказывает влияние на государственные органы или должностных лиц и удовлетворяет трем из шести следующих пунктов:
прямо или косвенно осуществляет политическую деятельность;
члены его семьи или связанные с ним лица, а также лица, работающие в принадлежащих ему компаниях, занимают государственные или политические должности;
прямо или косвенно оказывает влияние на СМИ через находящиеся под его влиянием организации;
является окончательным бенефециарным владельцем предприятия, которое на момент задействования закона является субъектом естественной монополии или занимает доминантное (монопольное) положение на рынке;
активы лица или принадлежащей ему компании превышают 0,35% ВВП страны или ему, членам его семьи и связанным с ним лицам принадлежит более 7% земельных ресурсов страны;
страны НАТО, ЕС, содружества этих государств или международные организации ввели санкции против него.
При этом под политической деятельностью "олигарха" подразумевается не только занятие высокой должности в государственных ведомствах, правительстве, СГБ, Генпрокуратуре, Нацбанке, регулирующих комиссиях или органах подконтрольных премьер-министру, но и участие в основании партии и/или руководство ею.
Кроме того, политической деятельностью, по законопроекту, является финансирование партии лично или через связанных с ним лиц и участие в предвыборной кампании.
Вместе с тем, к политической деятельности относятся публичные заявления о своих политических целях или другие публичные обращения, формирующие общественное мнение.
Что такое олигархическое правление
Согласно инициативе, термин "олигархическое правление" должен подразумевать такую форму правления, для которой характерно следующее:
однопартийность, то есть осуществление конституционных полномочий, для которых хватает обычного большинства депутатов парламента, без участия других партий;
принятие кадровых решений о назначении на государственно-политические должности, которые обеспечивают соблюдение принципов Конституции, – главы ЦИК, Народного защитника, Генерального прокурора, Генерального аудитора, судей Верховного и Конституционного судов, независимых членов Высшего совета юстиции, глав независимых регулирующих органов, без участия оппозиции однопартийным большинством, которое исключает возможность влияния в рамках закона на решение оппозиции или НПО;
любое действие, направленное на захват государственной власти, сохранение власти или доминирующего положения правящей силы, а также подстраивание законодательства под частные политические или другие интересы, учреждение привилегий для правящей силы или связанных с ней лиц;
лояльность к олигархам и олигархическому правлению со стороны лиц, занимающих государственно-политические или государственные должности, или должностных лиц органов местного самоуправления;
управление государственными финансами в пользу частного лица, который оказывает влияние на коллегиальный орган, принимающий решение, или на должностное лицо;
назначение приемлемого для системы олигархического правления – члена семьи олигарха или трудоустроенных в компании олигарха лиц на государственные должности.
При этом законопроект помимо термина "олигархического правления" вводит и термин "неолигархического правления", который подразумевает под собой: соответствие принципам Конституции; недопустимость однопартийной системы правления, в том числе и в органах местной власти; запрет на влияние на любой государственный орган, должностное лицо в своих частных или личных интересах; неприемлемость использования государственных или административных интересов в личных интересах; запрет на вмешательство центральной власти в административные и фискальные полномочия местных органов.
Как становятся олигархами
По версии, представленной "Национальным движением", олигархом человека должен признавать Конституционный суд Грузии на основании обращения не менее 1/5 от общего числа депутатов парламента Грузии.
После признания человека олигархом его должны будут внести в "реестр олигархов". Туда же будут попадать связанные с олигархом люди.
Под связанными с олигархами лицами подразумеваются не только члены семьи, но и все родственники олигарха, в том числе лица, имеющие родственные связи с ним через религиозные ритуалы.
После внесения в реестр этим людям будет запрещено основывать партии или прямо или косвенно участвовать в политической жизни, участвовать в государственных тендерах.
Эти люди будут обязаны представлять имущественную декларацию, платить подоходный налог и налог на имущество вне зависимости от территории и места происхождения доходов.
Кроме того, все занимающие высокие политические или государственные должности люди должны будут сообщать о своих контактах с указанными в реестре как до назначения на должность, так и во время срока полномочий.