https://sputnik-georgia.ru/20221122/gruzinskaya-oppozitsiya-predstavila-svoyu-versiyu-zakona-o-deoligarkhizatsii---detali-dokumenta-272366910.html

Грузинская оппозиция представила свою версию закона "О деолигархизации" - детали документа

Грузинская оппозиция представила свою версию закона "О деолигархизации" - детали документа

Помимо определения "олигарх", законопроект также вводит термин "олигархическое правление" 22.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-22T16:14+0400

2022-11-22T16:14+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя - Sputnik. Самая крупная оппозиционная фракция "Единое национальное движение" зарегистрировала свою версию нового закона "О деолигархизации", который, по ее мнению, отвечает всем директивам Евросоюза, а также грузинским реалиям.Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ранее подготовила свою версию нового закона, который уже принят в двух чтениях.ЕС настаивает на проверке грузинского законопроекта "О деолигархизации">>Законопроект, автором которого является депутат от "Нацдвижения" Леван Бежашвили, называется "Против олигархического правления", и он, помимо определения "олигарх", также вводит в грузинское законодательство термин "олигархическое правление".Олигархи по-оппозиционномуСогласно законопроекту, олигархом является человек, который оказывает влияние на государственные органы или должностных лиц и удовлетворяет трем из шести следующих пунктов:При этом под политической деятельностью "олигарха" подразумевается не только занятие высокой должности в государственных ведомствах, правительстве, СГБ, Генпрокуратуре, Нацбанке, регулирующих комиссиях или органах подконтрольных премьер-министру, но и участие в основании партии и/или руководство ею.Депутат: закон "О деолигархизации" не может быть подстроен под конкретного человека>>Кроме того, политической деятельностью, по законопроекту, является финансирование партии лично или через связанных с ним лиц и участие в предвыборной кампании.Вместе с тем, к политической деятельности относятся публичные заявления о своих политических целях или другие публичные обращения, формирующие общественное мнение.Что такое олигархическое правлениеСогласно инициативе, термин "олигархическое правление" должен подразумевать такую форму правления, для которой характерно следующее:"Наши двери открыты" – премьер Грузии призвал оппозицию к сотрудничеству>>При этом законопроект помимо термина "олигархического правления" вводит и термин "неолигархического правления", который подразумевает под собой: соответствие принципам Конституции; недопустимость однопартийной системы правления, в том числе и в органах местной власти; запрет на влияние на любой государственный орган, должностное лицо в своих частных или личных интересах; неприемлемость использования государственных или административных интересов в личных интересах; запрет на вмешательство центральной власти в административные и фискальные полномочия местных органов.Как становятся олигархамиПо версии, представленной "Национальным движением", олигархом человека должен признавать Конституционный суд Грузии на основании обращения не менее 1/5 от общего числа депутатов парламента Грузии.После признания человека олигархом его должны будут внести в "реестр олигархов". Туда же будут попадать связанные с олигархом люди.Спикер парламента: вопрос деолигархизации усилил поляризацию в Грузии>>Под связанными с олигархами лицами подразумеваются не только члены семьи, но и все родственники олигарха, в том числе лица, имеющие родственные связи с ним через религиозные ритуалы.После внесения в реестр этим людям будет запрещено основывать партии или прямо или косвенно участвовать в политической жизни, участвовать в государственных тендерах.Эти люди будут обязаны представлять имущественную декларацию, платить подоходный налог и налог на имущество вне зависимости от территории и места происхождения доходов.Кроме того, все занимающие высокие политические или государственные должности люди должны будут сообщать о своих контактах с указанными в реестре как до назначения на должность, так и во время срока полномочий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, леван бежашвили, нато, сгб