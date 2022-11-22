https://sputnik-georgia.ru/20221122/sapery-ne-obnaruzhili-vzryvnogo-ustroystva-v-batumskom-portu-272359337.html

Саперы не обнаружили взрывного устройства в батумском порту

Саперы не обнаружили взрывного устройства в батумском порту

В сообщении говорилось, что на судне, плавающем под флагом Болгарии, была установлена бомба 22.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-22T11:27+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Грузинские саперы не обнаружили никакого взрывного устройства в порту черноморского города Батуми, сообщает телекомпания "Рустави 2".Накануне саперы прибыли в порт Батуми после того, как поступило сообщение о готовящемся взрыве. Неизвестный позвонил в администрацию порта и заявил, что взорвется одно из судов, которое планирует выйти из порта.В поступившем сообщении говорилось, что на судне, плавающем под флагом Болгарии, была установлена бомба. Судно "Герои Севастополя" заходит в порт Батуми раз в десять дней и завозит разный груз.Судно вошло в порт Батуми 19 ноября. О других деталях случившегося пока не сообщается.Заявлений официальных ведомств Грузии в этой связи не было.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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