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Саперы не обнаружили взрывного устройства в батумском порту
Саперы не обнаружили взрывного устройства в батумском порту
В сообщении говорилось, что на судне, плавающем под флагом Болгарии, была установлена бомба 22.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-22T11:27+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Грузинские саперы не обнаружили никакого взрывного устройства в порту черноморского города Батуми, сообщает телекомпания "Рустави 2".Накануне саперы прибыли в порт Батуми после того, как поступило сообщение о готовящемся взрыве. Неизвестный позвонил в администрацию порта и заявил, что взорвется одно из судов, которое планирует выйти из порта.В поступившем сообщении говорилось, что на судне, плавающем под флагом Болгарии, была установлена бомба. Судно "Герои Севастополя" заходит в порт Батуми раз в десять дней и завозит разный груз.Судно вошло в порт Батуми 19 ноября. О других деталях случившегося пока не сообщается.Заявлений официальных ведомств Грузии в этой связи не было.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, грузия, батуми, тбилиси, болгария
происшествия, новости, грузия, батуми, тбилиси, болгария
Саперы не обнаружили взрывного устройства в батумском порту
В сообщении говорилось, что на судне, плавающем под флагом Болгарии, была установлена бомба
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik.
Грузинские саперы не обнаружили никакого взрывного устройства в порту черноморского города Батуми, сообщает телекомпания "Рустави 2
".
Накануне саперы прибыли в порт Батуми после того, как поступило сообщение о готовящемся взрыве. Неизвестный позвонил в администрацию порта и заявил, что взорвется одно из судов, которое планирует выйти из порта.
В поступившем сообщении говорилось, что на судне, плавающем под флагом Болгарии, была установлена бомба. Судно "Герои Севастополя" заходит в порт Батуми раз в десять дней и завозит разный груз.
Судно вошло в порт Батуми 19 ноября. О других деталях случившегося пока не сообщается.
Заявлений официальных ведомств Грузии в этой связи не было.