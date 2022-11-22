https://sputnik-georgia.ru/20221122/v-gruzii-postroyat-novuyu-voennuyu-bazu-272381352.html

В Грузии построят новую военную базу

В Грузии построят новую военную базу

На первом этапе, власти планируют построить здание штаба, казармы, лазарет, плац, автопарк и различные хозяйственные постройки 22.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 ноя - Sputnik. Новая военная база для сил специальных операций появится в 30 километрах от Тбилиси у села Мухровани, сообщает министерство обороны Грузии.База будет соответствовать международным стандартам и обойдется в 70 миллионов лари. Строительство будет проходить в несколько этапов.На первом этапе власти планируют построить здание штаба, казармы, лазарет, плац, автопарк и различные хозяйственные постройки.Грузия разрабатывает новый Кодекс обороны >>Второй этап предполагает устройство учебных, образовательных, спортивных пространств и зон отдыха.Всего за два года планируется построить 24 новых здания и отремонтировать три старых.Ранее на территории, где планируется построить базу, располагался отдельный танковый батальон.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, оборона грузии, министерство обороны грузии, силы обороны грузии