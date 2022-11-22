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Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на 4,5 миллиарда долларов – на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 22.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-22T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2022 года вырос на 33,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 15,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму 4,5 миллиарда долларов – на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 10,7 миллиарда долларов, что на 33,3% больше данных за январь-октябрь 2021 года.Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 6,1 миллиарда долларов, что на 32,7% больше аналогичного показателя за десять месяцев 2021 года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-октябре 2022 года больше всех вырос экспорт электроэнергии – на 455,4%, азотных удобрений – на 190%, легковых автомобилей – на 77,2%.В то же время с начала 2022 года упал экспорт минеральных вод – на 22,1%, фундука и других орехов – на 16,3% и спиртных напитков на 1%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт нефти и нефтепродуктов – на 74,2%, изделий из стали – на 62,2%, легковых автомобилей – на 61,3%.С кем торгует ГрузияТурция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за десять месяцев 2022 года составил 2,3 миллиарда долларов, что составляет 15,1% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Армения, Германия, Болгария, Украина и Румыния.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, статистика, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, статистика, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

09:01 22.11.2022
© photo: Sputnik / StringerПортовые краны в Потийском порту
Портовые краны в Потийском порту - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на 4,5 миллиарда долларов – на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года
ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2022 года вырос на 33,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 15,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму 4,5 миллиарда долларов – на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-октябрь 2022 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

4 546,0

34,0

Импорт

10 682,4

33,3

Всего

15 228,4

33,5

За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 10,7 миллиарда долларов, что на 33,3% больше данных за январь-октябрь 2021 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 6,1 миллиарда долларов, что на 32,7% больше аналогичного показателя за десять месяцев 2021 года.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-октябрь 2022 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост, %

Медные руды и концентраты

842,1

28,4

Легковые автомобили

661,3

77,2

Ферросплавы

447,7

18,5

Азотные удобрения

221,7

190,0

Вино

200,8

6,2

В январе-октябре 2022 года больше всех вырос экспорт электроэнергии – на 455,4%, азотных удобрений – на 190%, легковых автомобилей – на 77,2%.
В то же время с начала 2022 года упал экспорт минеральных вод – на 22,1%, фундука и других орехов – на 16,3% и спиртных напитков на 1%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров за январь-октябрь 2022 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост, %

Легковые автомобили

1 222,9

61,3

Нефтепродукты

1 135,9

74,2

Медные руды и концентраты

623,1

10,3

Лекарства

329,1

10,2

Газ

316,9

32,7

За отчетный период больше всего вырос импорт нефти и нефтепродуктов – на 74,2%, изделий из стали – на 62,2%, легковых автомобилей – на 61,3%.

С кем торгует Грузия

Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за десять месяцев 2022 года составил 2,3 миллиарда долларов, что составляет 15,1% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-октябре 2022 года

Страны

Объем, млн долларов

Рост, %

Турция

2 295,6

36,6

Россия

1 946,3

50,2

Китай

1 528,4

24,6

Азербайджан

1 057,4

18,2

США

984,0

45,1

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Армения, Германия, Болгария, Украина и Румыния.
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