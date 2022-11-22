https://sputnik-georgia.ru/20221122/vneshnetorgovyy-oborot-prodolzhaet-rasti--s-kem-torguet-gruziya-272354241.html

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на 4,5 миллиарда долларов – на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 22.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-22T09:01+0400

2022-11-22T09:01+0400

2022-11-22T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2022 года вырос на 33,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 15,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму 4,5 миллиарда долларов – на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 10,7 миллиарда долларов, что на 33,3% больше данных за январь-октябрь 2021 года.Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 6,1 миллиарда долларов, что на 32,7% больше аналогичного показателя за десять месяцев 2021 года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-октябре 2022 года больше всех вырос экспорт электроэнергии – на 455,4%, азотных удобрений – на 190%, легковых автомобилей – на 77,2%.В то же время с начала 2022 года упал экспорт минеральных вод – на 22,1%, фундука и других орехов – на 16,3% и спиртных напитков на 1%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт нефти и нефтепродуктов – на 74,2%, изделий из стали – на 62,2%, легковых автомобилей – на 61,3%.С кем торгует ГрузияТурция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за десять месяцев 2022 года составил 2,3 миллиарда долларов, что составляет 15,1% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Армения, Германия, Болгария, Украина и Румыния.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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