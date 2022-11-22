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Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на 4,5 миллиарда долларов – на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 22.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-22T09:01+0400
2022-11-22T09:01+0400
2022-11-22T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2022 года вырос на 33,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 15,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму 4,5 миллиарда долларов – на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 10,7 миллиарда долларов, что на 33,3% больше данных за январь-октябрь 2021 года.Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 6,1 миллиарда долларов, что на 32,7% больше аналогичного показателя за десять месяцев 2021 года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-октябре 2022 года больше всех вырос экспорт электроэнергии – на 455,4%, азотных удобрений – на 190%, легковых автомобилей – на 77,2%.В то же время с начала 2022 года упал экспорт минеральных вод – на 22,1%, фундука и других орехов – на 16,3% и спиртных напитков на 1%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт нефти и нефтепродуктов – на 74,2%, изделий из стали – на 62,2%, легковых автомобилей – на 61,3%.С кем торгует ГрузияТурция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за десять месяцев 2022 года составил 2,3 миллиарда долларов, что составляет 15,1% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Армения, Германия, Болгария, Украина и Румыния.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, статистика, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, статистика, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на 4,5 миллиарда долларов – на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года
ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2022 года вырос на 33,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 15,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму 4,5 миллиарда долларов – на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-октябрь 2022 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
4 546,0
34,0
Импорт
10 682,4
33,3
Всего
15 228,4
33,5
За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 10,7 миллиарда долларов, что на 33,3% больше данных за январь-октябрь 2021 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 6,1 миллиарда долларов, что на 32,7% больше аналогичного показателя за десять месяцев 2021 года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-октябрь 2022 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост, %
Медные руды и концентраты
842,1
28,4
Легковые автомобили
661,3
77,2
Ферросплавы
447,7
18,5
Азотные удобрения
221,7
190,0
Вино
200,8
6,2
В январе-октябре 2022 года больше всех вырос экспорт электроэнергии – на 455,4%, азотных удобрений – на 190%, легковых автомобилей – на 77,2%.
В то же время с начала 2022 года упал экспорт минеральных вод – на 22,1%, фундука и других орехов – на 16,3% и спиртных напитков на 1%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров за январь-октябрь 2022 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост, %
Легковые автомобили
1 222,9
61,3
Нефтепродукты
1 135,9
74,2
Медные руды и концентраты
623,1
10,3
Лекарства
329,1
10,2
Газ
316,9
32,7
За отчетный период больше всего вырос импорт нефти и нефтепродуктов – на 74,2%, изделий из стали – на 62,2%, легковых автомобилей – на 61,3%.
С кем торгует Грузия
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за десять месяцев 2022 года составил 2,3 миллиарда долларов, что составляет 15,1% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-октябре 2022 года
Страны
Объем, млн долларов
Рост, %
Турция
2 295,6
36,6
Россия
1 946,3
50,2
Китай
1 528,4
24,6
Азербайджан
1 057,4
18,2
США
984,0
45,1
В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Армения, Германия, Болгария, Украина и Румыния.