https://sputnik-georgia.ru/20221123/na-zapade-turtsii-proizoshlo-silnoe-zemletryasenie-est-postradavshie-272387916.html

На западе Турции произошло сильное землетрясение: есть пострадавшие

На западе Турции произошло сильное землетрясение: есть пострадавшие

Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже 23.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Двадцать два человека пострадали в результате землетрясения в турецкой Дюздже на западе страны, состояние одного из них тяжелое, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Толчки зафиксированы в 01.08 по всемирному времени (05.08 тбл). Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров.Глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщил, что по предварительным данным, жертв после землетрясения нет. Занятия в учебных заведениях региона приостановлены на один день."На данный момент информации о жертвах нет. В Дюздже есть один тяжело пострадавший, который в панике прыгнул с балкона. Ситуация спокойная", - сообщил Сойлу в интервью телеканалу TRT Haber.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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