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На западе Турции произошло сильное землетрясение: есть пострадавшие
На западе Турции произошло сильное землетрясение: есть пострадавшие
Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже 23.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-23T09:41+0400
2022-11-23T09:41+0400
2022-11-23T09:44+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Двадцать два человека пострадали в результате землетрясения в турецкой Дюздже на западе страны, состояние одного из них тяжелое, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Толчки зафиксированы в 01.08 по всемирному времени (05.08 тбл). Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров.Глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщил, что по предварительным данным, жертв после землетрясения нет. Занятия в учебных заведениях региона приостановлены на один день."На данный момент информации о жертвах нет. В Дюздже есть один тяжело пострадавший, который в панике прыгнул с балкона. Ситуация спокойная", - сообщил Сойлу в интервью телеканалу TRT Haber.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, в мире, новости, сулейман сойлу, турция, землетрясение
происшествия, в мире, новости, сулейман сойлу, турция, землетрясение
На западе Турции произошло сильное землетрясение: есть пострадавшие
09:41 23.11.2022 (обновлено: 09:44 23.11.2022)
Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже
ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Двадцать два человека пострадали в результате землетрясения в турецкой Дюздже на западе страны, состояние одного из них тяжелое, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Толчки зафиксированы в 01.08 по всемирному времени (05.08 тбл). Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров.
"У нас 22 пострадавших в Дюздже, один из них находится в тяжелом состоянии из-за прыжка с высоты. В город направлены необходимые бригады скорой помощи. Мы будем делиться новой информацией. Выздоравливайте скорее", - написал Коджа в Twitter.
Глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщил, что по предварительным данным, жертв после землетрясения нет. Занятия в учебных заведениях региона приостановлены на один день.
"На данный момент информации о жертвах нет. В Дюздже есть один тяжело пострадавший, который в панике прыгнул с балкона. Ситуация спокойная", - сообщил Сойлу в интервью телеканалу TRT Haber.