https://sputnik-georgia.ru/20221123/protivostoyanie-v-natsdvizhenii-pomogaet-gruzinskoy-mechte---deputat-272421437.html
Противостояние в "Нацдвижении" помогает "Грузинской мечте" - депутат
Противостояние в "Нацдвижении" помогает "Грузинской мечте" - депутат
На сегодняшний день в ЕНД идет борьба между двумя лагерями – сторонниками Ники Мелия и "старой гвардии" 23.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-23T21:31+0400
2022-11-23T21:31+0400
2022-11-23T22:52+0400
политика
грузия
новости
михаил саакашвили
ника мелия
леван хабеишвили
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 23 ноя - Sputnik. Внутренняя борьба в самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) усиливает правящую команду "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявил депутат от партии "Для Грузии" Михаил Даушвили.На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной политики действующего председателя Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили 16 ноября заявил, что претендует на пост председателя партии.Эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.Михаил Саакашвили: надо менять не "Нацдвижение", а власть!>>Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Признаки расколаО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента."Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ника мелия, леван хабеишвили, грузинская мечта
политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ника мелия, леван хабеишвили, грузинская мечта
Противостояние в "Нацдвижении" помогает "Грузинской мечте" - депутат
21:31 23.11.2022 (обновлено: 22:52 23.11.2022)
На сегодняшний день в ЕНД идет борьба между двумя лагерями – сторонниками Ники Мелия и "старой гвардии"
ТБИЛИСИ, 23 ноя - Sputnik. Внутренняя борьба в самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) усиливает правящую команду "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявил депутат от партии "Для Грузии" Михаил Даушвили.
На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной политики действующего председателя Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили 16 ноября заявил, что претендует на пост председателя партии.
"В последний период они (представители ЕНД - ред.) говорят о нас, но сами внутри борются против неформального правления, и у них внутри ведется борьба неформальных влияний. В итоге это помогает "Грузинской мечте" и ослабляет "Нацдвижение", - сказал Даушвили.
Эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.
Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.
Признаки раскола
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.
Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.
Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента.
"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.