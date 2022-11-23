https://sputnik-georgia.ru/20221123/protivostoyanie-v-natsdvizhenii-pomogaet-gruzinskoy-mechte---deputat-272421437.html

Противостояние в "Нацдвижении" помогает "Грузинской мечте" - депутат

Противостояние в "Нацдвижении" помогает "Грузинской мечте" - депутат

На сегодняшний день в ЕНД идет борьба между двумя лагерями – сторонниками Ники Мелия и "старой гвардии" 23.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-23T21:31+0400

2022-11-23T21:31+0400

2022-11-23T22:52+0400

политика

грузия

новости

михаил саакашвили

ника мелия

леван хабеишвили

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250968040_0:215:1135:853_1920x0_80_0_0_bc15fe36997e61c8d3b4bec1b956a61c.jpg

ТБИЛИСИ, 23 ноя - Sputnik. Внутренняя борьба в самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) усиливает правящую команду "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявил депутат от партии "Для Грузии" Михаил Даушвили.На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной политики действующего председателя Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили 16 ноября заявил, что претендует на пост председателя партии.Эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.Михаил Саакашвили: надо менять не "Нацдвижение", а власть!>>Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Признаки расколаО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента."Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ника мелия, леван хабеишвили, грузинская мечта