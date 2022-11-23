https://sputnik-georgia.ru/20221123/mikhail-saakashvili-nado-menyat-ne-natsdvizhenie-a-vlast-272385010.html

Михаил Саакашвили: надо менять не "Нацдвижение", а власть!

Михаил Саакашвили: надо менять не "Нацдвижение", а власть!

Эксперты уверены, что мнение Саакашвили может определить результаты предстоящих выборов председателя ЕНД – изберут того, на кого он укажет. Впрочем, пока... 23.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-23T11:05+0400

2022-11-23T11:05+0400

2022-11-23T11:05+0400

грузия

политика

аналитика

михаил саакашвили

ника мелия

петре цискаришвили

единое нацдвижение

колумнисты

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Если Михаил Саакашвили не будет нейтральным, выборы в партии утратят смысл, – заявил на днях один из лидеров националов Петре Цискаришвили. Из чьих-то других уст это можно было бы счесть за проявление внутрипартийной демократии. Однако есть несколько примечательных моментов, ставящих столь лестную оценку под сомнение.Первый – это сам Цискаришвили. Он всегда служил образцом преданности своему партийному боссу, а тут вдруг такой самонадеянный посыл с его стороны! Не случайно экс-президент передал через навестившего его Кобу Начкебия, что ему не нравятся – и это во-вторых – процессы, начавшиеся в "Нацдвижении". Какое время заниматься кадровыми перемещениями, не скрыл он недовольства, когда все силы и энергию надо направить на смену власти ("Резонанси", 16.11)?!.И хотя идеологическая суть заявления проста, а цель все та же – реванш, у Саакашвили не отнимешь чутья. Он умеет почувствовать настрой электората, чего, судя по всему, не в состоянии делать большинство его соратников. Несмотря на постоянные утверждения о подорванном здоровье, Саакашвили способен без особых усилий сорвать замысел группы лидеров партии по замене ее председателя. Причем не потому, что так уж явно симпатизирует Нике Мелия, а поскольку хорошо понимает, чем чреваты разногласия и раскол.Открыто выразив недовольство, он, по мнению экспертов, уже дал косвенно понять, что лучше оставить во главе партии Мелия. Который, кстати, расценил сепаратно поднятый вопрос о внеочередных перевыборах, как нож в спину от соратников (18.11). Добавим, на таком фона было бы справедливо истолковать это и как нож в спину всей партии. Похоже, некоторые лидеры поверили в собственные заявления об утрате Саакашвили дееспособности и решили взять рычаги внутрипартийного управления в свои руки.Противники "Нацдвижения", как и следовало ожидать, наперебой заговорили о "катастрофе, перед лицом которой оказалась партия". Не поскупились и на более красочные метафоры: "желтые листики завядшей кинзы", "предсмертные судороги националов" ("Сакартвелос Республика", 18.11) и т. д. Насчет предсмертных судорог, пожалуй, рановато. А вот сравнение лидеров националов с индейским вождем, ведущим свое племя в резервацию ("Резонанси", 18.11) воспринимается справедливо.Окинув взглядом кандидатов на пост председателя ЕНД, с этим трудно спорить. Политолог Рамаз Сакварелидзе безо всяких оговорок называет одного из них – Левана Хабеишвили "уличным хулиганом, на фоне которого тускнеет даже радикализм Мелия" (18.11). Похоже, силы, поддерживающие националов извне, сочли действующего председателя недостаточно радикальным (16.11). Заметим, в отличии от Саакашвили. Нелегально пробравшись через границу и угодив в самую гущу событий, тот убедился, сколь бессмысленно навязывать грузинскому обществу и основной массе электората самой партии такой твердолобый радикализм.Предвыборные посулы еще одного из кандидатов – Георгия Чаладзе строились исключительно на том, что после его избрания председателем партии главной ее программной целью станет освобождение из заключения ее основателя и бывшего лидера. Чаладе настолько откровенно демонстрировал свою близость к семье Саакашвили, что это дало "Асавал-Дасавали" (14-20.11) повод съязвить. У мамы Саакашвили было много "близких друзей, надо надеяться, они не станут все вместе дружно предъявлять претензии на председательство в "Нацдвижении".В конечном счете, когда стало очевидно, что налицо перебор, Чаладзе снял свою кандидатуру в пользу Хабеишвили. Правда, вряд ли этот жест отразится на результатах голосования. Электорат внемлет самому экс-президенту, а не его семье. А вот решение не выносить вопрос на съезд партии многие аналитики, включая конституционалиста Автандила Деметрашвили, считают правильным. Съезд неминуемо завершился бы расколом "Национального движения" ("Резонанс", 18.11). Добавим, крайне невыигрышно, если в основе такого раскола лежат не идеологические расхождения, а соперничество личных пристрастий. Недальновидно связывать всю партийную программу с судьбой осужденного по статьям Уголовного кодекса человека.Беда Единого национального движения в том, что оно изначально создавалось как партия власти, да еще заточенная под одну личность. После ухода в оппозицию человек этот человек – Михаил Саакашвили стал, надо полагать, одной из основных причин внутрипартийных разногласий. В то же время, нельзя не признать, что сегодня только благодаря ему удается сохранять целостность главной грузинской оппозиционной партии, точнее, ее достаточно многочисленного электората.При подобном раскладе и отсутствии глубокой идеологической базы радикализм и борьба за обладание властью являются даже не стратегией, а единственным способом выживания. И этот же способ вырастает, в свою очередь, в непреодолимое препятствие для развития. При самых благоприятных обстоятельствах он обрекает "Нацдвижение", как минимум, на застой. Что для партии тоже равносильно смерти. Такой вот замыкается заколдованный круг.Оценив кандидатов, претендующих на пост председателя, Мамука Тускадзе злословит: в "Нацдвижении" пришел час паяцев, и усматривает в этом предпосылку для развала ("Ахали таоба", 18.11). О развале говорить пока, конечно, преждевременно. Однако тут опасно не само по себе лицедейство, к сожалению, ставшее привычным атрибутом современной политики, а отсутствие в обществе прочного демократического базиса. В таких условиях перформансы могут из комедии ввергнуть "заигравшееся" общество в настоящую трагедию. Чему мы, кстати, не такие уж редкие свидетели…Нейтралитет формально порвавшего с "Нацдвижением" Саакашвили, о чем и говорил Петре Цисаришвили, действительно, жизненно важен для дальнейшего развития партии. Но парадокс в том и заключается, что при нейтралитете и самоотстраненности Саакашвили ситуация чревата для националов разбродом и конфликтами. Причем не только внутри партии, но и в значительной прослойке всего оппозиционного спектра.Присутствует и иное мнение. Ряд экспертов все-таки считают выборы в ЕНД очередной попыткой показать миру, что партия встала на цивилизованные рельсы. Однако в силу всего сказанного поверит ли в это избиратель?..Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20221119/raskol-v-natsdvizhenii-meliya-ostaetsya-v-partii-272306892.html

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https://sputnik-georgia.ru/20221112/gruzinskaya-mechta-saakashvili--dovedet-natsdvizhenie-do-raskola-272132897.html

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грузия, политика, аналитика, михаил саакашвили, ника мелия, петре цискаришвили, единое нацдвижение, колумнисты