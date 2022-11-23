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Стало известно о двоих погибших после землетрясения в Турции
Стало известно о двоих погибших после землетрясения в Турции
После землетрясения были зафиксированы более 100 афтершоков 23.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-23T13:14+0400
2022-11-23T13:14+0400
2022-11-23T13:14+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Двое человек погибли в результате землетрясения на западе Турции, сообщает газета Cumhuriyet. Ранее глава МВД Сулейман Сойлу информировал о 50 пострадавших.Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Толчки зафиксированы в 01:08 по всемирному времени (05:08 тбл). Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Занятия в учебных заведениях региона приостановлены.Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям AFAD, после землетрясения зафиксированы более 100 афтершоков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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сулейман сойлу, турция, в мире, новости, происшествия, землетрясение
сулейман сойлу, турция, в мире, новости, происшествия, землетрясение
Стало известно о двоих погибших после землетрясения в Турции
После землетрясения были зафиксированы более 100 афтершоков
ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik.
Двое человек погибли в результате землетрясения на западе Турции, сообщает газета Cumhuriyet
. Ранее глава МВД Сулейман Сойлу информировал о 50 пострадавших.
По информации издания, "48-летний Хикмет Челеби был госпитализирован в больницу в Дюздже после инфаркта из-за пережитого землетрясения и скончался в больнице". Вторая скончавшаяся – 63-летняя Севим Ченгель, у которой произошел инфаркт вследствие паники из-за землетрясения.
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Толчки зафиксированы в 01:08 по всемирному времени (05:08 тбл). Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Занятия в учебных заведениях региона приостановлены.
Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям AFAD, после землетрясения зафиксированы более 100 афтершоков.